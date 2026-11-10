Football Manager 27 : les 5 changements qui peuvent vraiment transformer votre prochaine partie

FM27 relie davantage votre tactique, vos entraînements et vos transferts. Cinq évolutions méritent l’attention avant de lancer une nouvelle carrière.

Recruter une star ne suffit pas si elle ne comprend pas ce que vous lui demandez. C’est l’un des changements importants de Football Manager 27, dont la sortie complète est fixée au 10 novembre. Cette fois, la construction de votre équipe dépend davantage du lien entre vos idées de jeu, la préparation des joueurs et vos choix sur le marché des transferts.

Dans sa vidéo du 9 novembre, GamingBolt décrit une progression par rapport à FM26, tout en relevant plusieurs défauts. Voici les cinq évolutions qui ont une conséquence concrète sur une carrière PC ou Mac, recoupées avec les présentations de Sports Interactive. Les éditions Console et Touch ont leurs propres adaptations : il ne faut pas leur attribuer automatiquement toutes les fonctions de la version ordinateur.

Pour distinguer les éditions et organiser vos premières décisions, retrouvez aussi nos repères pour débuter sur Football Manager 27.

1. Votre tactique doit correspondre aux joueurs qui l’exécutent

Le système d’efficacité tactique dépasse la connaissance d’une formation. Sports Interactive distingue quatre dimensions : la compréhension du plan, les aptitudes des joueurs, leur adhésion à vos idées et les informations disponibles sur le prochain adversaire. Un onze talentueux peut donc rencontrer des difficultés si ses rôles ou les consignes reçues ne lui conviennent pas.

Le jeu évalue aussi la complexité de vos instructions. Pour une équipe modeste, empiler les demandes n’est pas nécessairement un progrès. L’enjeu devient de construire un plan assimilable, puis de le faire évoluer, plutôt que de copier une tactique séduisante en attendant un résultat immédiat.

2. Les ajustements de match deviennent plus directs

Sports Interactive introduit des ajustements accessibles depuis le bord du terrain. Vous pouvez demander davantage d’urgence, élargir le jeu, allonger les passes ou réduire le pressing sans retourner systématiquement dans l’écran tactique. Les ailiers peuvent également échanger leur côté ; un gardien peut être envoyé dans une dernière attaque.

Ces commandes servent à répondre à une situation précise. Elles ne dispensent pas d’observer le match : demander plus de largeur ne répond pas à la même difficulté qu’accélérer les transmissions, et multiplier les changements peut brouiller un plan que l’équipe maîtrise encore mal.

La vidéo de GamingBolt montre ces évolutions dans une carrière et détaille aussi les limites rencontrées pendant son essai :

3. L’interface réduit les allers-retours entre les écrans

Une carrière se joue aussi dans les menus. La navigation remaniée de FM27 donne un accès plus direct aux principales responsabilités : effectif, tactique, recrutement, entraînement et club. Les écrans mettent davantage en avant les informations à traiter ; les tuiles servent surtout à les présenter, tandis que la navigation passe par les menus principaux et secondaires.

Le bénéfice attendu est très pratique : atteindre l’action utile sans traverser plusieurs pages. Cela ne simplifie pas les décisions sportives, mais peut rendre moins fastidieuses les opérations répétées pendant une saison.

4. L’entraînement prépare davantage le prochain match

La préparation collective ne se limite plus à faire progresser les attributs. Elle permet de travailler la cohésion, la compréhension du plan et les éléments nécessaires face au prochain adversaire. Les entraînements individuels restent disponibles pour développer un joueur, apprendre un rôle ou accompagner sa progression.

Il faut donc arbitrer entre préparation immédiate et développement à long terme. Une séance utile au pressing collectif ne répond pas forcément au besoin personnel d’un jeune joueur. Le retour de la copie des programmes et de meilleurs indicateurs de charge facilite l’organisation sur plusieurs semaines, comme l’explique la présentation officielle de l’entraînement.

5. Le recrutement ne s’arrête plus à la qualité du joueur

Les rapports des recruteurs intègrent l’efficacité tactique pour aider à estimer l’adéquation d’une cible avec votre équipe. La bonne question devient : ce joueur peut-il tenir le rôle prévu dès maintenant, ou devra-t-il apprendre de nouvelles responsabilités ?

Le guide publié par Football Manager invite aussi à examiner la personnalité et l’intégration au groupe. Recruter selon votre projet peut donc exiger de renoncer à un profil plus réputé, mais moins cohérent avec vos besoins.

Ces évolutions ne rendent pas tous les aspects du jeu irréprochables. GamingBolt critique la création d’entraîneur, la présentation des matchs et des saccades observées sur son portable Core i9-13900H équipé d’une RTX 4060. Ce constat appartient à son essai, pas à l’ensemble des configurations. Pour débuter votre carrière, les cinq changements donnent surtout un fil conducteur : faire travailler les transferts, l’entraînement et les décisions de match dans la même direction.