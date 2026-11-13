FM27 : Lens, Lille ou Marseille, trois défis pour votre première carrière

Football Manager 27 est sorti le 10 novembre. Pour une première carrière en France, trois clubs de Ligue 1 donnent des défis différents. Voici des objectifs à vous fixer, indépendamment des attentes officielles que votre sauvegarde peut afficher.

Choisissez selon la décision que vous voulez apprendre à prendre

Lens, difficulté modérée. Pendant les amicaux, faites jouer un remplaçant à chaque poste clé et notez où le système se désorganise. Gardez votre unique recrue titulaire pour le poste qui présente le moins d’alternatives. Après dix journées, comparez les occasions concédées avec et sans votre titulaire à ce poste.

Lille, difficulté intermédiaire. Prévoyez un rôle régulier pour deux jeunes. Avant une vente importante, vérifiez qui peut prendre les minutes du joueur sortant. Le successeur peut être dans l’effectif ou revenir de prêt. Si le remplaçant doit arriver de l’extérieur, comparez son coût total et le salaire libéré.

Marseille, difficulté élevée. Fixez-vous le podium comme objectif personnel et conservez une rotation resserrée. Préparez deux animations autour du même onze. Après dix journées, relisez les points perdus contre les équipes de la deuxième moitié du classement et choisissez un seul problème tactique à corriger avant de recruter.

Ces objectifs sont des règles de carrière proposées par Menow. Le budget et les exigences officielles de la direction se lisent dans la sauvegarde. Pour une remontée depuis Bordeaux ou Angoulême, le fil FMSLife donne des pistes. Vérifiez la division sélectionnable dans votre base et testez la compatibilité d’une éventuelle extension avant de lancer une partie longue.

Le jeu est sorti le 10 novembre. Le guide de Sports Interactive donne les repères pour créer sa sauvegarde et faire le point sur son effectif.