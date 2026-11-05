Firefox : pourquoi Mozilla veut éviter de publier certains correctifs en même temps

Un correctif de Firefox peut être visible dans le code alors que le navigateur utilise encore la version vulnérable. Il faut tester le changement, distribuer la mise à jour et l’installer. Ce délai, appelé patch gap, peut suffire à un attaquant pour comparer les versions et comprendre ce que le correctif a changé. Mozilla a expliqué le 29 octobre comment il entend réduire ce risque quand une IA accélère l’analyse.

Six versions ont cédé lors d’un essai en laboratoire

Les chercheurs d’Epoch AI ont demandé au modèle GLM 5.3 de construire des attaques à partir des informations disponibles à la sortie des versions étudiées. Ils ont réussi à compromettre six versions en combinant plusieurs failles. Mozilla a corrigé la faille jusque-là inconnue utilisée dans cet essai avec Firefox 159.0, publié le 27 octobre.

Décaler les indices pour compliquer une attaque en chaîne

Pour franchir l’isolation de Firefox, un attaquant peut devoir prendre le contrôle du processus qui traite une page, puis sortir du compartiment dans lequel il s’exécute. Mozilla veut organiser certains correctifs par couche de défense afin que les périodes où leurs changements sont visibles mais encore peu installés se chevauchent moins. Un attaquant qui déduit la première faille devra alors trouver la seconde avec moins d’indices.

Mozilla garde déjà certains tests de régression confidentiels jusqu’à la distribution du correctif. Ils servent à vérifier que la faille ne revient pas et peuvent révéler les conditions qui la déclenchent.

Où vérifier votre version de Firefox

Mozilla a publié le 3 novembre un avis distinct pour Firefox 159.0.1. Dans l’édition standard sur ordinateur, ouvrez À propos de Firefox pour voir votre version. Si le navigateur gère ses mises à jour, il peut vous proposer de redémarrer. Si votre installation vient du gestionnaire de paquets de votre distribution Linux, passez par ce gestionnaire.

Stratégie de Mozilla, expérience d’Epoch AI et avis Firefox 159.0.1.