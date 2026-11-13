Firefox peut transcrire votre voix sans l’envoyer sur Internet

Firefox 160, sorti le 10 novembre sur ordinateur, peut transcrire votre voix en temps réel sur l’appareil. Un site compatible peut ainsi proposer de la dictée sans envoyer l’enregistrement vers un serveur pour le faire transcrire. Un champ de texte ordinaire ne gagne pas automatiquement un bouton de microphone.

Le son reste sur l’ordinateur, le site reçoit le texte

Une page compatible peut demander l’accès au micro. Firefox transforme alors la voix en mots et transmet le résultat écrit à la page. Selon Mozilla, la transcription peut aussi fonctionner hors connexion après le téléchargement du modèle vocal, si l’application web reste utilisable hors ligne.

Le site peut traiter les mots comme du texte tapé au clavier. Par ailleurs, un bouton de microphone peut lancer le propre service distant d’un site. La promesse de traitement local concerne les pages qui choisissent la fonction intégrée à Firefox.

Quarante langues et une limite importante sur mobile

Les notes techniques de Mozilla indiquent une prise en charge de 40 langues sur ordinateur. Le site doit prendre en charge celle dans laquelle vous parlez et un modèle peut devoir être téléchargé. La nouveauté ne s’applique pas à Firefox pour Android. Elle est distincte de la dictée fournie par le clavier ou le système.

Les vérifications à faire si la dictée ne démarre pas

Vérifiez d’abord la version. Sous Windows, ouvrez Aide → À propos de Firefox. Sur Mac, passez par le menu Firefox → À propos de Firefox. Sous Linux, certaines mises à jour passent par le gestionnaire de paquets de la distribution.

Vérifiez ensuite si le site documente l’usage de la reconnaissance intégrée à Firefox. Si un téléchargement de langue est proposé, terminez-le avant de tester hors connexion. Enfin, si vous aviez refusé le micro, revoyez l’autorisation du site depuis l’icône à gauche de l’adresse. L’assistance Mozilla indique comment rétablir la demande. Commencez par une courte phrase pour vérifier la langue et la qualité du résultat.