Firefox prépare une Mini-fenêtre pour garder une page visible au-dessus des autres

Un onglet ou une zone de page peut rester au premier plan dans une petite fenêtre. Mozilla prépare cette fonction pour Firefox 160, attendu le 10 novembre.

Garder une documentation sous les yeux tout en travaillant dans une autre fenêtre : c’est l’usage visé par Mini Window, une fonction en préparation dans Firefox. Elle permet de détacher un onglet entier, ou seulement une zone d’une page, dans une petite fenêtre qui reste au premier plan.

Mozilla l’a présentée le 19 octobre sur son espace communautaire officiel. Elle est déjà proposée à l’essai dans Nightly ; son arrivée dans le canal stable est annoncée avec Firefox 160, le 10 novembre.

Le principe de l’image dans l’image, étendu aux pages web

Firefox sait déjà extraire une vidéo dans une fenêtre flottante. Mini Window reprend cette logique pour d’autres contenus : une discussion, un document de référence ou une partie de page dont on a besoin pendant une autre tâche.

L’intérêt se voit surtout lorsque l’on n’a pas un deuxième écran. Au lieu de basculer sans cesse entre deux fenêtres, on peut conserver l’information utile dans un espace réduit. La fonction ne crée toutefois pas une copie indépendante : le contenu déplacé n’est plus accessible dans la fenêtre d’origine tant qu’il reste dans la Mini-fenêtre.

Deux façons de détacher le contenu

Dans la version d’essai décrite par Mozilla, le menu contextuel d’un onglet permet de déplacer l’ensemble vers Mini Window. Un clic droit sur le contenu d’une page propose aussi de sélectionner une section à extraire.

Un bouton peut également être ajouté à la barre d’outils par sa personnalisation. Depuis la petite fenêtre, on peut fermer le contenu, le renvoyer dans sa fenêtre initiale ou couper son son s’il en produit.

Sur Mozilla Connect, une employée précise aussi que la fonction est prévue sur les différentes plateformes de bureau au même moment. Le principe ne se limite donc pas à Windows : il vise également les utilisateurs de Firefox sur macOS et Linux.