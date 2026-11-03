Un faux CAPTCHA peut vous demander d’exécuter une commande sur votre PC. Ce geste ne fait pas partie d’une vérification normale : voici comment réagir.

« Prouvez que vous êtes humain » : ce faux contrôle peut vous faire installer un logiciel malveillant

Cocher une case pour prouver que l’on n’est pas un robot est devenu un automatisme. Des escrocs exploitent ce réflexe avec un contrôle qui ressemble à un CAPTCHA, mais réclame une manipulation du PC. Une vérification qui vous demande d’exécuter une commande sur votre appareil est un signal d’alerte. Le danger commence quand une prétendue formalité du navigateur sort de la page web.

Le piège consiste à vous faire lancer le programme vous-même

Dans son alerte consacrée aux faux CAPTCHA, la FTC décrit des consignes demandant d’ouvrir une fenêtre système, d’y coller un contenu puis de le valider. Le texte se présente comme une vérification de sécurité, alors que la manipulation peut lancer un logiciel malveillant.

Malwarebytes explique que la fausse page peut préparer une commande dans le presse-papiers. L’utilisateur croit terminer un test visuel ; il autorise en réalité une action sur sa machine. Il n’est pas nécessaire de connaître le contenu technique de cette commande pour refuser de l’exécuter.

Un véritable CAPTCHA ne vous demande pas de lancer des commandes système. Le dessin familier, le logo affiché ou le mot « sécurité » ne changent pas ce critère. Une page qui insiste sur l’urgence ne mérite pas davantage de confiance.

Avoir vu la page et avoir exécuté la commande sont deux situations différentes

Si vous avez seulement affiché le message, arrêtez le parcours et fermez la page. Ne reproduisez pas les instructions par curiosité pour vérifier ce qu’elles font. Notez au besoin l’adresse du site et le moment de l’affichage pour décrire l’incident, sans télécharger de fichier supplémentaire.

Si vous avez suivi les consignes ou constaté un téléchargement, la FTC recommande de couper la connexion internet, d’effectuer une analyse de sécurité et de changer les mots de passe depuis un autre appareil fiable. La double authentification fait aussi partie des protections recommandées. Un changement de mot de passe sur une machine encore compromise ne règle pas, à lui seul, le problème initial.

Un site habituel peut lui aussi afficher un contrôle suspect

Un contrôle inattendu ne devient pas sûr parce qu’il apparaît pendant la consultation d’un service habituel. Demandez-vous ce qu’il exige réellement : reconnaître des images dans la page ou exécuter quelque chose sur l’ordinateur ? Arrêtez-vous à cette demande de commande système : c’est le moment où une simple visite risque de devenir une installation.