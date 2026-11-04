Le régulateur britannique a sanctionné une publicité de Farm Heroes Saga : le puzzle montré ajoutait un défi absent du véritable jeu, malgré une mention d’avertissement.

Cette publicité vous demandait de sauver une vache : le défi n’existe pas dans le jeu

Aligner des fruits pour empêcher une scie d’atteindre une vache : le défi avait tout d’un niveau de jeu mobile. Il n’existe pourtant pas dans Farm Heroes Saga. Dans une décision publiée le 4 novembre, l’autorité britannique de régulation publicitaire, l’ASA, juge cette publicité trompeuse.

Le dossier concerne deux annonces Facebook observées le 28 avril 2026. L’une a été condamnée ; l’autre a été acceptée. Cette différence est le point intéressant de l’affaire : une animation promotionnelle n’est pas automatiquement trompeuse, mais elle le devient lorsqu’elle fait passer une mécanique inventée pour un défi jouable.

Le puzzle existait, pas le sauvetage

Farm Heroes Saga repose bien sur l’alignement de symboles identiques. Dans la publicité contestée, les actions sur cette grille faisaient aussi tomber des clous et rapprochaient une scie d’une vache. King a reconnu que ces éléments supplémentaires n’apparaissaient pas dans le jeu, tout en les présentant comme des ajouts créatifs destinés à donner du rythme.

Pour l’ASA, leur interaction avec la grille changeait l’impression d’ensemble. Le spectateur pouvait raisonnablement croire qu’il allait retrouver ce sauvetage après avoir installé l’application.

La mention « Not actual gameplay » n’a pas suffi. Un avertissement ne corrige pas nécessairement une séquence dont la construction visuelle raconte l’inverse : ici, les gestes et leurs conséquences ressemblaient à un objectif de jeu.

Pourquoi l’autre publicité a été acceptée

La seconde annonce commençait par une animation agricole, avant de montrer un puzzle représentatif du fonctionnement principal. Le régulateur a considéré que cette introduction ne se présentait pas comme un défi interactif supplémentaire.

Pour le joueur, la distinction est utile au moment de choisir une application. Une publicité peut montrer de vrais éléments tout en les combinant avec une situation absente du produit. La présence d’une grille ou de personnages familiers ne garantit donc pas que le niveau mis en scène soit jouable.

La décision impose à King de ne plus diffuser la première annonce sous la forme contestée. Elle porte sur cette publicité au Royaume-Uni, et ne constitue ni une interdiction de Farm Heroes Saga ni une condamnation des deux annonces du dossier.

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