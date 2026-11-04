Six sets et un polybag réunis, des appartements déplacés et une tour réalignée : un créateur montre comment rendre la petite ville Marvel plus cohérente.

Un fan réunit ses LEGO Marvel en un quartier entier : quelques pièces changent tout

Des bâtiments vendus séparément peuvent raconter une autre histoire une fois rapprochés. Le créateur MiniSuperHeroesToday a réuni six sets LEGO Marvel mini-modulaires et un polybag pour former un quartier continu. Repérée le 4 novembre par Brick Fanatics, sa présentation montre surtout l’intérêt de déplacer quelques éléments plutôt que d’aligner les constructions telles quelles.

Le projet n’est pas un nouveau coffret commercialisé par LEGO. C’est un assemblage de collectionneur, dont les ajustements peuvent donner des idées à ceux qui possèdent déjà une partie de cette gamme.

Les appartements prennent de la hauteur

Johnathan, derrière la chaîne, déplace notamment l’appartement de Miles Morales et installe celui de Peter Parker au-dessus d’une boutique de bijoux. Les façades s’accordent davantage, tandis que les balustrades donnent une lecture plus naturelle aux étages. La tour des New Avengers a aussi été reculée de deux tenons pour s’aligner avec les bâtiments voisins.

Ce sont de petites interventions, mais elles répondent à un vrai problème d’exposition : chaque boîte doit fonctionner seule, alors qu’une rue complète doit partager des hauteurs, un trottoir et une ligne de façades. Un décor réussi individuellement peut donc demander une retouche une fois placé à côté d’un autre.

Les figurines répétées sont également triées : le créateur conserve différentes tenues de Miles, mais évite d’accumuler la même version générique de Spider-Man. La scène devient plus facile à lire sans perdre ses personnages reconnaissables.

Un assemblage à regarder avant de refaire son étagère

La présentation originale de MiniSuperHeroesToday permet de suivre cette composition. Elle reste le bon point de départ pour examiner les placements : il ne s’agit pas ici d’une notice de montage alternative certifiée.

Le résultat rappelle aussi qu’agrandir une collection ne passe pas forcément par une nouvelle boîte. Changer l’emplacement d’un appartement ou réduire les doublons de personnages peut suffire à rendre un ensemble plus cohérent. Il faut néanmoins prévoir la place pour toute la rue, et conserver les éléments retirés si l’on souhaite ensuite reconstituer chaque set séparément.

Image : illustration.