Un fan de LEGO construit un étrange engin volant : une serre se cache à l’arrière

De face, L’Amiral ressemble à un insecte mécanique venu d’un récit d’aventure. Mais ce modèle LEGO de Vince Toulouse réserve son meilleur détail à ceux qui en font le tour : l’arrière abrite une serre miniature.

Présentée par The Brothers Brick le 2 novembre, cette création personnelle associe des courbes vertes, des éléments chromés et une silhouette rétrofuturiste. Il s’agit d’une maquette imaginaire, pas d’un appareil capable de voler.

Des pièces que l’on n’attend pas à cet endroit

Le plaisir est aussi dans les détournements. Sur sa publication originale, le constructeur détaille plusieurs éléments employés : segments de roue Technic, pièce de carlingue d’hélicoptère, trophée Scala, seau et même queues de figurines. Des objets conçus pour des usages différents deviennent les détails d’une seule machine.

La galerie du créateur permet de regarder la construction sous plusieurs angles et de découvrir son espace végétal. Pour apprécier L’Amiral, mieux vaut donc dépasser la seule vue de face : c’est à l’arrière que sa fonction de serre prend tout son sens.