Epic Games dévoile un nouveau launcher créé avec l’IA : il serait même plus rapide que Steam

Epic Games vient de faire une annonce assez inattendue : son nouveau launcher PC a été développé avec l’aide de l’intelligence artificielle, et l’éditeur ne cherche même pas à le cacher. Disponible depuis le 14 octobre 2026 en version Preview, cette nouvelle application promet un démarrage nettement plus rapide, une interface modernisée et une consommation de ressources réduite. Epic assure même qu’elle démarre plus rapidement que Steam dans certaines conditions. Mais ce changement s’accompagne d’une autre surprise, particulièrement intéressante pour les joueurs Linux.

Epic Games reconnaît avoir utilisé l’IA pour reconstruire son launcher

L’éditeur de Fortnite a choisi une communication plutôt inhabituelle pour annoncer sa nouvelle application.

Dans une publication officielle datée du 14 octobre 2026, Epic Games explique avoir eu recours au vibe coding pour reconstruire son launcher.

Cette approche consiste à utiliser des outils d’intelligence artificielle pour générer ou modifier du code à partir d’instructions formulées en langage naturel.

Plutôt que de programmer manuellement chaque élément, les développeurs peuvent décrire le fonctionnement souhaité, obtenir une première implémentation et la faire évoluer à l’aide de nouveaux prompts.

Cela ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du logiciel a été conçu sans intervention humaine. Les informations disponibles indiquent que des développeurs ont continué à superviser et à adapter le travail produit avec l’aide de l’IA.

Le résultat est une nouvelle version de l’Epic Games Launcher, entièrement repensée pour résoudre plusieurs défauts historiques de l’application.

Epic revendique un démarrage 46 % plus rapide que Steam

C’est probablement l’argument le plus susceptible d’intéresser les joueurs PC.

L’ancien Epic Games Launcher est régulièrement critiqué pour sa lenteur, particulièrement lorsqu’il faut passer de la bibliothèque au magasin ou naviguer entre plusieurs pages.

Epic avait déjà reconnu ce problème et annoncé une refonte importante de son application.

Avec cette nouvelle version, l’entreprise affirme avoir considérablement amélioré les temps de réponse.

Selon les chiffres communiqués à PC Gamer, le temps nécessaire pour passer d’un démarrage à froid à l’affichage du magasin serait désormais 46 % plus court que sur Steam, dans les conditions du test présenté par Epic.

L’entreprise affirme également avoir fortement réduit le temps de lancement par rapport à son ancienne application.

Ces résultats sont encourageants, mais il faut les interpréter correctement.

Ils proviennent de mesures présentées par Epic, et non d’une campagne indépendante comparant toutes les configurations possibles.

Les performances peuvent varier selon le processeur, le stockage, le nombre de jeux installés, la connexion Internet et les logiciels actifs en arrière-plan.

Un launcher plus rapide à démarrer ne garantit pas non plus de meilleures performances dans les jeux.

Une bibliothèque complètement revue pour retrouver ses jeux plus facilement

Au-delà du démarrage, Epic a retravaillé plusieurs fonctions que les utilisateurs consultent quotidiennement.

La bibliothèque adopte une présentation plus flexible. Elle permet notamment d’organiser les jeux en collections, de choisir entre un affichage en grille et une vue en liste, ou encore de personnaliser certains raccourcis.

La recherche évolue également : les résultats et les filtres peuvent être actualisés pendant la saisie afin de retrouver plus facilement un titre dans une grande collection.

Autre changement important, chaque jeu dispose d’une page dédiée regroupant plusieurs informations utiles :

L’état d’installation du jeu.

du jeu. Les commandes permettant de le lancer ou de le gérer.

Les informations et activités associées au titre.

Les options nécessaires à sa gestion dans la bibliothèque.

Epic met aussi en avant une meilleure visibilité sur les téléchargements.

L’application peut afficher les vitesses de téléchargement, de lecture et d’écriture, mais également distinguer les opérations actives, programmées, en attente ou ayant échoué.

Ces informations peuvent s’avérer utiles pour comprendre pourquoi l’installation d’un jeu semble ralentir alors que la connexion Internet fonctionne normalement.

La nouvelle version arrive enfin sur Linux

C’est une autre annonce importante, qui pourrait avoir des conséquences au-delà de la simple refonte graphique.

Pour la première fois, Epic propose officiellement son nouveau launcher en version Preview sur Windows, macOS et Linux.

Les utilisateurs Linux disposaient déjà de solutions communautaires pour accéder à une partie des jeux distribués par Epic, mais ils ne bénéficiaient pas du même support officiel que les joueurs Windows.

L’arrivée d’une application native représente donc un changement intéressant.

Epic ne garantit cependant pas que toutes les distributions Linux soient compatibles. Le constructeur renvoie vers les conditions techniques précisées sur la page de téléchargement de sa Preview.

La disponibilité du launcher ne signifie pas non plus que tous les jeux Windows deviennent automatiquement compatibles avec Linux.

Chaque titre peut dépendre de bibliothèques, de pilotes ou de systèmes de protection différents.

Fortnite sur Linux : Epic prépare une évolution encore plus importante

L’annonce du nouveau launcher s’accompagne d’un projet particulièrement attendu : permettre à Fortnite de fonctionner officiellement sur Linux.

Pour y parvenir, Epic travaille sur une nouvelle génération de son système de protection Easy Anti-Cheat.

Cette technologie est destinée à identifier certaines formes de triche dans les jeux multijoueurs.

Sa compatibilité avec Linux représente un sujet complexe, notamment en raison des différences entre les systèmes et des exigences de sécurité propres aux jeux compétitifs.

Epic explique travailler avec les responsables de différentes distributions Linux pour adapter son système de protection.

L’entreprise prévoit d’utiliser Fortnite pour tester les nouvelles possibilités avant de mettre les améliorations à disposition d’autres développeurs.

Mais attention : Fortnite n’est pas devenu jouable officiellement sur Linux avec la sortie de cette Preview.

Epic n’a communiqué aucune date définitive pour cette compatibilité. Les utilisateurs de SteamOS et du Steam Deck devront également attendre des précisions supplémentaires.

Peut-on installer le nouveau launcher dès maintenant ?

Oui. Epic propose une version de test accessible depuis son annonce officielle.

L’installation nécessite de télécharger le programme correspondant à son système, puis de se connecter à son compte Epic Games.

L’entreprise indique que les jeux achetés, les sauvegardes cloud et la progression associée au compte restent disponibles dans ce nouvel environnement, selon les fonctionnalités compatibles.

La Preview comprend néanmoins moins de fonctions que la version classique.

Epic explique avoir privilégié une application plus légère, quitte à introduire progressivement les fonctionnalités manquantes.

Il faut donc considérer cette édition comme un logiciel en cours de développement, et non comme un remplacement définitif déjà parfaitement stabilisé.

Des bugs ou des comportements inattendus restent possibles.

L’application comprend d’ailleurs un bouton permettant d’envoyer des commentaires et de signaler les problèmes rencontrés.

Le vibe coding peut-il vraiment produire un logiciel aussi important ?

Le choix d’Epic Games illustre une évolution plus large de l’industrie informatique.

L’intelligence artificielle n’est plus seulement utilisée pour compléter quelques lignes de code. Elle intervient désormais dans des projets logiciels destinés à des millions d’utilisateurs.

Cette approche peut accélérer certaines étapes du développement, notamment la création de composants, les tests ou la réécriture d’éléments existants.

Mais elle ne supprime pas la nécessité de contrôler le résultat.

Un code généré automatiquement peut contenir des erreurs, des problèmes de performances ou des vulnérabilités de sécurité.

Pour une application comme Epic Games Launcher, qui gère des comptes utilisateurs, des achats et des bibliothèques de jeux, la fiabilité reste particulièrement importante.

Le véritable test sera donc celui de l’utilisation quotidienne.

Si Epic parvient à confirmer ses gains de vitesse tout en ajoutant progressivement les fonctions manquantes, son nouveau launcher pourrait enfin corriger l’un des principaux reproches adressés à sa plateforme depuis des années.

Et avec l’arrivée de Linux et les travaux autour de Fortnite, cette refonte pourrait finalement devenir beaucoup plus importante qu’un simple changement d’interface.