Le projet Enough Phone vise un format compact et un support jusqu’en 2032. Les premières livraisons sont prévues en mai 2027, sous réserve du financement.

Enough Phone : un petit Android de 5,3 pouces avec une batterie remplaçable

Le Enough Phone prend le contrepied des smartphones toujours plus grands : son écran doit mesurer 5,3 pouces, et sa batterie pourra être remplacée par l’utilisateur. Ce projet Android prépare son financement participatif ; il ne s’agit pas encore d’un téléphone disponible en magasin.

Sur son site officiel, l’équipe prévoit le début des livraisons en mai 2027. Elle précise que ce calendrier dépend de la réussite du financement participatif et peut encore évoluer. La petite taille est une caractéristique annoncée ; la livraison reste une étape à franchir.

Un format étroit, avec des choix très concrets

La fiche de spécifications cibles décrit un écran LCD de 1 520 × 720 pixels, un boîtier d’environ 133 × 64 mm et une épaisseur proche de 12 mm. Le téléphone ne cherche donc pas à être uniquement court : il mise aussi sur une largeur réduite, au prix d’une certaine épaisseur.

Les composants visés comprennent un Dimensity 7500, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Android 17 est prévu, avec un support logiciel annoncé jusqu’en 2032. Ce dernier point constitue un engagement du projet, pas encore cinq années de mises à jour effectivement livrées.

La batterie est donnée pour une capacité cible de 3 500 mAh, encore soumise à validation. Son accès doit passer par une partie du dos maintenue par des vis. Remplaçable ne signifie donc pas nécessairement qu’elle se retirera sans outil, comme sur certains anciens téléphones.

Le financement reste le vrai passage obligé

Pour les lecteurs lassés des grands formats, l’intérêt du projet est clair : conserver les applications d’un smartphone dans un appareil plus facile à loger dans une poche. La diagonale ne suffit cependant pas à dire si le clavier sera confortable ou si l’autonomie suivra. Ces points réclameront un appareil final et des essais.

La campagne Kickstarter doit aussi préciser les conditions pratiques de participation. Aucun prix français TTC ni engagement de distribution locale n’est établi ici. Le rendez-vous à surveiller est désormais industriel : valider le produit, puis tenir le calendrier de production annoncé.

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