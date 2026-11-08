Le compteur ne montre ni les contenus regardés ni la place prise sur le sommeil et la vie de famille. Voici comment faire le point et choisir des règles utiles.

Votre enfant passe des heures sur son téléphone : le temps d’écran ne raconte pas toute l’histoire

Le téléphone affiche trois heures d’utilisation et la discussion commence : « Tu y passes trop de temps. » Ce chiffre mérite qu’on s’y arrête, mais il ne dit pas ce que votre enfant a fait, à quel moment, ni ce qu’il a laissé de côté. Le temps d’écran est un indicateur utile, pas un bilan complet de sa vie numérique.

Préparer un exposé, discuter avec un ami et enchaîner des vidéos jusqu’au coucher peuvent figurer dans le même total. Pour décider quoi changer, il faut ouvrir ce compteur, puis regarder ce qu’il ne mesure pas. Sans en conclure qu’un contenu intéressant autorise des heures sans limites.

Le même total peut cacher des journées très différentes

Prenons deux situations : une longue conversation avec un proche pendant le week-end, et une succession de courtes consultations qui interrompent les devoirs puis retardent le coucher. Le nombre de minutes ne permet pas, à lui seul, de comprendre ces deux journées. Ce sont des exemples d’usages, pas un classement universel des « bons » et des « mauvais » écrans.

Le support compte aussi dans la lecture des chiffres. Le bilan du smartphone ne résume pas forcément le temps passé devant la télévision, la console ou l’ordinateur. Une moyenne quotidienne peut également masquer une soirée particulièrement longue. Regardez les applications et les moments d’utilisation, plutôt que le seul nombre affiché en grand.

Cette approche n’efface pas les risques. Dans son dossier « Grandir avec les écrans », publié en octobre 2026, Santé publique France examine à la fois les effets négatifs sur la santé et les bénéfices que les jeunes peuvent tirer du numérique. L’enjeu est d’identifier les usages et leurs conséquences, pas de rendre tous les écrans interchangeables.

La question décisive : qu’est-ce que le téléphone prend comme place ?

L’Académie américaine de pédiatrie propose une grille de lecture en cinq dimensions : l’enfant, le contenu, l’apaisement, les activités remplacées et la communication. Autrement dit, la même règle chronométrée ne répond pas à toutes les situations ni à tous les âges.

Votre enfant : quel âge a-t-il, et comment réagit-il aux activités numériques ?

quel âge a-t-il, et comment réagit-il aux activités numériques ? Le contenu : que regarde-t-il ou à quoi joue-t-il réellement ? Est-ce adapté à son âge ?

que regarde-t-il ou à quoi joue-t-il réellement ? Est-ce adapté à son âge ? L’apaisement : le téléphone est-il devenu sa seule réponse à l’ennui ou aux émotions difficiles ?

le téléphone est-il devenu sa seule réponse à l’ennui ou aux émotions difficiles ? La place prise : le sommeil, les repas, les sorties ou les échanges reculent-ils ?

le sommeil, les repas, les sorties ou les échanges reculent-ils ? Le dialogue : peut-il raconter ce qu’il fait en ligne et parler de ce qui le gêne ?

Cette grille sert à trouver un point d’action. Si le problème est une nuit écourtée, protéger le coucher répond plus directement à la situation que gagner quelques minutes dans un total hebdomadaire. Si un contenu l’inquiète, un simple minuteur ne répond pas à cette inquiétude.

Au coucher, même une courte session peut arriver au mauvais moment

La fin de journée est un bon point de départ, parce que l’objectif est concret : préserver le sommeil. L’Assurance Maladie recommande de couper les écrans une à deux heures avant le coucher et de ranger les appareils hors de la chambre de l’enfant. Une alerte qui relance une conversation au lit ne devient pas anodine parce que la limite quotidienne n’est pas encore atteinte.

Le contenu intervient également : des images choquantes peuvent perturber l’endormissement ou provoquer des cauchemars, même si l’enfant n’a pas manifesté de peur sur le moment. À l’inverse, des difficultés à dormir ne prouvent pas automatiquement que le smartphone en est la cause. Les horaires, les habitudes et d’éventuelles autres difficultés doivent aussi être examinés.

Un bilan à faire ensemble, puis une règle précise

Commencez par une question ouverte : « Qu’est-ce que tu aimes faire sur ton téléphone ? » Demandez-lui de vous montrer une activité qu’il apprécie. Vous aurez un meilleur point de départ pour discuter qu’une liste d’applications supposées inutiles. Les recommandations françaises invitent à éviter les menaces et les jugements moraux, tout en posant un cadre ferme adapté à l’âge.

Voici une façon pratique de préparer cette discussion :

Regarder plusieurs journées ensemble. Séparez école et loisirs, semaine et week-end. Sur les appareils concernés, notre guide explique comment consulter les statistiques de temps d’écran et les limites d’applications. Ces outils donnent un relevé, pas une interprétation. Choisir ce que vous voulez préserver. Le repas en famille, les devoirs sans interruptions ou le coucher : nommez une situation identifiable. Définir le fonctionnement avant la prochaine session. Quand commence-t-elle, quand s’arrête-t-elle et où reste le téléphone ensuite ? Un minuteur peut rappeler une règle ; il ne la remplace pas. Prévoir ce qui vient après. Une activité choisie avec l’enfant donne une suite concrète à l’arrêt du téléphone. Les adultes participent aux moments sans écran.

Ces exemples concernent surtout les enfants scolarisés et les adolescents. Ils ne justifient pas de donner un smartphone personnel à un tout-petit : les recommandations pour la petite enfance sont spécifiques et plus restrictives. L’âge reste un critère central.

Quand le problème déborde le compteur

Une protestation à l’arrêt du jeu ne suffit pas à parler d’addiction. En revanche, des difficultés durables méritent d’être prises au sérieux. Si les troubles du sommeil persistent malgré des ajustements simples, ou s’accompagnent de fatigue, de somnolence ou de changements de comportement dans la journée, l’Assurance Maladie recommande de demander un avis médical.

Notez des faits pour préparer l’échange : heures de coucher, réveils, usages nocturnes et difficultés observées. Le but n’est pas de faire accuser le téléphone à la place d’un bilan. C’est de comprendre ce qui se passe et de retrouver de la place pour dormir, apprendre, bouger et être ensemble.