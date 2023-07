Elon Musk menace Mark Zuckerberg de poursuite judiciaire pour plagiat

C’est une affaire de titan technologique qui fait rage. Le célèbre entrepreneur Elon Musk menace de poursuivre Mark Zuckerberg, affirmant que Meta, la maison mère de Facebook, a copié le code de Twitter pour développer son nouveau service Threads.

Le conflit est né du lancement de Threads, un produit de Meta, dont le marché visé est une concurrence directe pour Twitter. Musk, connu pour ses réactions souvent audacieuses et parfois radicales, n’a pas tardé à réagir à l’émergence de ce concurrent sérieux. Il a accusé Meta d’avoir engagé d’anciens employés de Twitter et d’avoir utilisé leur connaissance du code pour créer Threads, une accusation qui pourrait déboucher sur une action en justice.

Twitter contre Threads

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 6, 2023

Selon le site d’information Semafor.com, un avocat de Twitter aurait déjà envoyé une lettre à Meta, alléguant que le développement de Threads a enfreint plusieurs lois sur la protection de la propriété intellectuelle. La déclaration de Musk sur Twitter était claire : “Concurrence – oui, tricherie – non.”

La réponse de Meta à ces accusations a été rapide et résolue. Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a répondu sur Threads, qualifiant les accusations de Musk d’absurdes. Il a souligné qu’aucun des membres de l’équipe d’ingénierie qui a travaillé sur le développement de Threads n’était un ancien employé de Twitter. Il a également assuré que les créateurs de Threads ont commencé de zéro et n’ont pas utilisé d’idées issues de Twitter.

L’impact sur le monde des drones

L’affaire est également d’intérêt pour le monde des drones, un secteur dans lequel Elon Musk et sa société SpaceX ont pris des positions. Les drones sont de plus en plus utilisés dans des domaines allant de la livraison à la photographie aérienne, et les plateformes de médias sociaux sont devenues un moyen populaire pour les passionnés de drones de partager des images et des informations.

Avec l’arrivée de Threads, une plateforme conçue pour être plus intégrée et immersive, les utilisateurs de drones pourraient bénéficier d’une nouvelle façon de partager leurs expériences. Cependant, si les accusations de Musk aboutissent à une action en justice et que Threads est affecté ou retardé, cela pourrait également avoir un impact sur la communauté des drones.

Ce conflit entre deux géants de la technologie est un rappel que la concurrence dans le monde numérique est aussi intense que dans le monde réel. Les accusations de Musk soulèvent également des questions importantes sur l’innovation, la propriété intellectuelle et l’éthique dans le développement de nouvelles technologies. Le verdict de ce potentiel procès judiciaire pourrait avoir des implications majeures non seulement pour Twitter et Threads, mais aussi pour la manière dont les entreprises technologiques opèrent et innovent.

