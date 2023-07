Threads vs Twitter : Pourquoi la Nouvelle Application d’Instagram Ne Tient Pas Encore la Route (Pour le Moment)

Devez-vous délaisser Twitter au profit de Threads d’Instagram, qui ressemble étrangement à une copie de Twitter ? C’est une question que beaucoup se posent depuis que Meta a lancé Threads, une application textuelle “conversationnelle” liée à Instagram. Dans cet article, nous allons comparer ces deux plateformes en détail et examiner les aspects où Threads est encore en retard sur Twitter. Alors, continuez à lire si vous voulez comprendre cette nouvelle bataille entre les géants des réseaux sociaux.

Le lancement de Threads

Meta a lancé Threads plus tôt que prévu, voyant l’opportunité de concurrencer Twitter, qui est sous la houlette du magnat de la technologie Elon Musk. Twitter a connu divers problèmes techniques et commerciaux depuis son acquisition. Dans une publication sur Threads, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a écrit : “Je pense qu’il devrait y avoir une application de conversations publiques avec plus d’un milliard de personnes.” Il estime que Twitter a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas réussi.

Zuckerberg s’est vanté dans une publication que Threads avait atteint 30 millions d’inscriptions jeudi. Bien que ce chiffre paraisse impressionnant, il représente moins de 1,5 % des plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs mensuels d’Instagram. Par rapport à d’autres clones de Twitter, Threads a un énorme avantage : il est conçu pour activer un compte sur l’application en utilisant un profil Instagram existant.

Comparaison entre Threads et Twitter

Même s’il est encore tôt, voici cinq domaines où Threads est à la traîne par rapport à Twitter :

Sur Threads, vous ne pouvez pas choisir de voir uniquement les publications des comptes que vous suivez. Cela a été identifié comme un problème majeur par les utilisateurs dès le départ.

Threads ne possède pas d’interface web. Vous pouvez lire Threads sur le site du service, mais vous ne pouvez pas poster, reposter, aimer ou commenter sur le web.

Vous ne pouvez pas supprimer votre profil Threads sans supprimer votre compte Instagram. Cela pourrait rendre certains utilisateurs hésitants à adopter Threads.

Il n’y a pas de fonction de recherche de publications. Actuellement, la fonction de recherche de Threads ne vous permet de trouver que des comptes d’utilisateurs.

Threads n’est pas disponible dans l’UE. Selon Adam Mosseri, le patron d’Instagram, l’application n’a pas été lancée dans la région à cause des “complexités liées à la conformité avec certaines des lois qui entreront en vigueur l’année prochaine”, faisant probablement référence au Digital Markets Act de l’UE.

Monétisation et Autres Fonctionnalités

Un autre obstacle pour Threads : il n’y a pas de monétisation pour le moment. L’absence de publicité dans Threads peut être un plus en termes d’expérience utilisateur. Mais l’absence d’un modèle publicitaire est un point négatif pour l’entreprise de Meta. Pour l’instant, Instagram ne se concentre pas sur la génération de revenus par la diffusion de publicités sur Threads, selon Mosseri. ”

Des fonctionnalités non disponibles actuellement dans Threads comprennent les DM, la traduction linguistique, la possibilité de modifier les publications et de passer facilement d’un compte à l’autre. Mais en somme, Threads, en tant que version 1.0, semble être un lancement assez solide, malgré les domaines dans lesquels il peut s’améliorer. Un domaine clé à surveiller est la promesse d’Instagram de rendre Threads interopérable avec d’autres réseaux sociaux via le protocole décentralisé ActivityPub.

Avantages de Threads sur Twitter

Le plus grand avantage de Threads sur Twitter ? C’est peut-être le fait que Threads n’est pas sous l’emprise du milliardaire capricieux et de droite Musk. Cependant, selon votre niveau de confiance en Meta, qui a été accusée de comportement anticoncurrentiel, de violation des lois sur la vie privée dans plusieurs pays et de permettre un “vaste” réseau de pédophiles via Instagram, ce pourrait être un choix entre deux maux.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Spotify introduit une nouvelle fonctionnalité : Filtrer vos "Chansons aimées" par humeur