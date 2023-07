Transformez vos vacances en cinéma 4D avec le Sony AX7 : Le haut-parleur portable qui défie la réalité!

L’expérience cinématographique sur nos appareils portables a toujours été un compromis entre la portabilité et la qualité du son. Les haut-parleurs intégrés des tablettes et des ordinateurs portables sont généralement médiocres, ce qui a entraîné une augmentation de la popularité des haut-parleurs Bluetooth externes. Sony a décidé de résoudre ce problème avec l’AX7, un haut-parleur portable conçu spécifiquement pour une expérience cinématographique immersive.

Pas juste un haut-parleur bluetooth : L’AX7 offre trois en un

Conçu pour être facilement emballé dans un sac à dos avec beaucoup d’espace à revendre, l’AX7 est destiné à ceux qui souhaitent profiter d’un film ou d’un match pendant leurs vacances ou en déplacement, sans sacrifier la qualité sonore. Et bien que ce ne soit pas le plus petit haut-parleur Bluetooth du marché, sa plus grande taille suggère des haut-parleurs plus grands et de meilleure qualité.

L’AX7 prend en charge tous les codecs Bluetooth populaires, y compris le LDAC de Sony. Sa batterie intégrée permet jusqu’à 30 heures de lecture. Cependant, ce qui distingue vraiment l’AX7, c’est sa conception innovante : ce ne sont pas un, mais trois haut-parleurs. Les deux plus petits sont fixés à l’aide d’un fermoir magnétique et peuvent être disposés autour de l’auditeur pour une expérience de son surround.

Sony réinvente le son surround avec son algorithme 360 spatial Sound Mapping

Bien que l’AX7 ne puisse pas recevoir un signal multicanal en raison de la bande passante limitée de Bluetooth, il utilise l’algorithme Sony 360 Spatial Sound Mapping pour augmenter la profondeur du signal stéréo. Cela modifie légèrement le son d’origine, mais compte tenu du fait qu’il s’agit d’un haut-parleur sans fil portable conçu pour regarder du streaming Netflix en déplacement, cela semble être un compromis acceptable.

Lors de la présentation du produit, une scène de fusillade d’un film de James Bond a été utilisée pour démontrer l’efficacité de l’AX7. L’expérience immersive a été convaincante, donnant l’impression que les balles sifflaient autour de l’auditeur, rebondissant sur les murs et la carrosserie des voitures. L’AX7 crée une sphère sonore autour de l’auditeur et intensifie la dynamique du son, donnant l’impression qu’il provient de toutes les directions.

La technologie cinématographique dans votre sac à dos : L’AX7 en valeur pour son prix

L’AX7 devrait être lancé en août à un prix estimé à environ 500 euros, ce qui semble raisonnable compte tenu de sa qualité sonore et de ses fonctionnalités innovantes. Bien sûr, un examen plus détaillé sera nécessaire pour déterminer si cet appareil est réellement un bon rapport qualité-prix. Cependant, les premières impressions sont positives, suggérant que l’AX7 pourrait être une excellente option pour ceux qui cherchent à améliorer leur expérience audio en déplacement.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.