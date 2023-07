Elon Musk Bouleverse Twitter : Adieu Petit Oiseau, Bonjour « X » !

Twitter prend un virage radical sous l’égide d’Elon Musk

Le monde des réseaux sociaux est en pleine effervescence. La cause ? L’annonce par Elon Musk, propriétaire de Twitter, de remplacer l’emblématique logo du petit oiseau par un “X”. La nouvelle a instantanément déclenché une tempête de réactions parmi les internautes. Mais à quoi ressemble ce nouveau logo ?

Twitter : un mastodonte des réseaux sociaux en pleine mutation

Twitter est l’une des plateformes sociales les plus populaires et influentes à l’échelle mondiale. Créée en 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, Twitter permet à ses utilisateurs de publier de courts messages textuels, appelés tweets, qui peuvent intégrer des photos, des vidéos, des liens, et bien d’autres éléments. Avec plus de 300 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, la plateforme est largement utilisée par les politiciens, les célébrités, les journalistes, et le grand public pour communiquer avec le monde.

L’emblématique petit oiseau de Twitter fait ses adieux

Twitter est également reconnu pour son logo, représentant un oiseau bleu en plein vol. L’entreprise considérait ce logo comme son “bien le plus précieux”. L’oiseau symbolise la liberté d’expression, la rapidité de transmission et la portée globale de la plateforme.

Cependant, en juillet 2023, Elon Musk, milliardaire et visionnaire technologique propriétaire de Twitter, a annoncé son intention de changer le logo de l’entreprise pour une lettre “X”, éliminant ainsi le “petit oiseau” de la plateforme. Dans une série de tweets, Musk a écrit : “Nous dirons bientôt adieu à la marque Twitter et progressivement à tous les oiseaux”. Plus tard, lors d’une discussion audio sur Twitter Spaces, il a confirmé le changement de logo, ajoutant que “cela aurait dû être fait il y a longtemps”. Il a également déclaré que : “Si un logo X suffisamment bon est publié ce soir (dimanche 23 juillet), nous le partagerons dans le monde entier demain”.

Quelle sera la réaction de la communauté Twitter à ce changement ?

Les changements majeurs sont souvent l’occasion de vives réactions, et celui-ci ne fait pas exception. L’annonce de Musk a déclenché une vague de mèmes et de commentaires moqueurs sur Internet. Mais une question demeure : comment la communauté Twitter réagira-t-elle à ce changement d’identité radical ? Seul le temps nous le dira.