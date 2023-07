Lenovo Legion Slim 5 (2023) : Spécifications clés et performances

Vous cherchez un ordinateur portable de jeu performant, mais pas trop encombrant ? Alors, laissez-vous tenter par le Lenovo Legion Slim 5 (2023). Léger, puissant et abordable, ce portable de jeu est le choix parfait pour ceux qui veulent profiter de leurs jeux favoris sans se ruiner. Dans cette revue détaillée, découvrez pourquoi le Lenovo Legion Slim 5 (2023) est le choix idéal pour tout joueur soucieux de son budget.

Une option équilibrée entre portabilité et puissance

La gamme Legion de Lenovo offre certains des meilleurs matériels de jeu disponibles sur le marché. Le Lenovo Legion Pro 7i (Gen 8) est certainement un choix impressionnant pour les gamers, mais le Lenovo Legion Slim 5 (Gen 8) mérite également votre attention. Plus léger, plus mince et moins cher, ce dernier offre néanmoins une performance à la hauteur des jeux modernes et des applications créatives.

Les composants de base du Legion Slim 5 sont en plastique, il n’y a pas de rétroéclairage RVB par touche et la batterie ne dépasse pas 80Wh. Cependant, ces petits compromis permettent de maintenir un prix plus abordable sans sacrifier les performances. Il obtient des résultats solides dans les benchmarks synthétiques et les tests réels, tout en évitant les problèmes de surchauffe.

Prix et disponibilité du Lenovo Legion Slim 5 (2023)

Le Lenovo Legion Slim 5 est disponible en plusieurs modèles, dont le Slim 5i qui utilise du matériel Intel. Pour ce test, nous avons choisi le Slim 5 de milieu de gamme avec un matériel AMD. Le prix de départ de ce modèle de 16 pouces est d’environ 1100 euros (équivalent à 1300$). Cependant, grâce aux fréquentes réductions de Lenovo, vous pourriez le trouver à environ 910 euros (équivalent à 1075$) au moment de l’écriture de cet article.

Pour ce prix, vous obtenez un processeur AMD Ryzen 5 7640HS, une carte graphique Nvidia RTX 4050, 16 Go de RAM DDR5-5600, un SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe de 512 Go, une webcam 1080p, un clavier à quatre zones RVB, et un écran FHD+ de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz. Ce sont des caractéristiques impressionnantes pour le prix, mais assurez-vous d’obtenir une bonne réduction avant d’acheter.

Le modèle que nous avons testé comprend un processeur AMD Ryzen 7 7840HS, une carte graphique Nvidia RTX 4060, 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 512 Go, une webcam 1080p, et un écran QHD+ avec une couverture de couleur sRGB de 100%, la technologie Dolby Vision, et un taux de rafraîchissement de 165Hz. Ce modèle exact est également disponible chez Best Buy, à partir de 1298 euros (équivalent à 1530$). Au moment de l’écriture de cet article, son prix a été réduit à environ 1040 euros (équivalent à 1230$).

Design, connectique, et clavier

Le clavier TrueStrike, bien que ne proposant pas de rétroéclairage RVB par touche, offre une expérience de frappe confortable avec une bonne réactivité. En termes de connectivité, le Legion Slim 5 est bien équipé. Vous y trouverez un port HDMI 2.1, deux ports USB Type-C, deux ports USB 3.2, un port Ethernet, un port d’entrée audio, et un lecteur de carte SD. Les ports sont judicieusement répartis entre les côtés et l’arrière de l’ordinateur pour un accès facile et une gestion des câbles organisée.

Performances et autonomie de la batterie

Malgré son profil mince et léger, le Legion Slim 5 offre des performances impressionnantes. Grâce à son processeur AMD Ryzen et à sa carte graphique Nvidia RTX, il peut facilement gérer des jeux gourmands en ressources ainsi que des applications créatives. Il ne se surchauffe pas non plus, grâce à un système de refroidissement efficace qui comprend deux ventilateurs et quatre sorties d’air.

En termes d’autonomie de la batterie, le Legion Slim 5 est assez bon pour un ordinateur portable de jeu. Il peut durer jusqu’à 7 heures en utilisation mixte, ce qui inclut la navigation web, le streaming vidéo et la rédaction de documents. En jeu, cependant, vous pouvez vous attendre à environ 2 heures d’autonomie.

Processeur AMD Ryzen™ 5 7640HS (4,30 GHz, jusqu’à 5,00 GHz Max Boost, 6 Cœurs, 12 Threads, 16 Mo de Cache) AMD Ryzen™ 7 7840HS (3,80 GHz, jusqu’à 5,10 GHz Max Boost, 8 Cœurs, 16 Threads, 16 Mo de Cache) Système d’exploitation Windows 11 Home Graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 pour ordinateur portable, 6 Go GDDR6 NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 pour ordinateur portable, 8 Go GDDR6 Mémoire 16 Go (2 x 8 Go) DDR5 5600 MHz Avertissement : La vitesse maximale de la mémoire supportée peut varier et dépend du processeur. Stockage Jusqu’à 1 To SSD PCIe Gen 4

Verdict final

Le Lenovo Legion Slim 5 (2023) est une option attrayante pour ceux qui cherchent un ordinateur portable de jeu à la fois puissant et portable. Il offre une bonne performance, une construction solide, et une gamme complète de ports à un prix abordable. Bien qu’il puisse manquer de certaines fonctionnalités premium, il fait un excellent travail en offrant l’essentiel pour un excellent rapport qualité-prix. Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu qui ne brise pas la banque, le Legion Slim 5 mérite certainement votre considération.