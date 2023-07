Comment gagner de l’argent sur TikTok ? Les méthodes inédites dévoilées !

Le rêve d’une source de revenu en faisant ce qu’on aime, confortablement installé chez soi, est désormais à portée de main grâce à TikTok. Ce réseau social, qui est devenu une plateforme de référence pour les adolescents, offre de nombreuses possibilités de générer des revenus. Cependant, comment peut-on vraiment monétiser son hobby sur cette plateforme ? Dans cet article, nous passerons en revue les différentes stratégies de monétisation disponibles sur TikTok.

Un bref historique de TikTok

TikTok, qui a débuté discrètement sous le nom de Musica.ly, était à l’origine une application principalement orientée vers le divertissement. Cependant, avec le temps et l’évolution des tendances, la plateforme de ByteDance s’est transformée pour devenir non seulement un réseau social majeur, mais aussi une source de revenus substantielle pour beaucoup.

Lorsqu’on lit la presse – en général axée sur le divertissement – on tombe souvent sur des histoires d’influenceurs qui gagnent en un instant sur TikTok des sommes que certains d’entre nous mettent un mois (voire plus) à gagner. N’oublions pas non plus les utilisateurs mineurs du service qui souhaitent transformer leur passion et leurs intérêts sur TikTok en première source de revenu. Peu importe ce qui vous motive, dans cet article, nous vous expliquerons comment gagner de l’argent sur TikTok.

Des cadeaux et des livestreams

Gagner de l’argent sur TikTok grâce aux cadeaux et aux livestreams est une méthode qui consiste à recevoir des objets virtuels de la part de vos fans pendant vos diffusions en direct (appelées “livestreams”). Pour pouvoir en bénéficier, vous devez avoir au moins 1 000 abonnés, être âgé de 16 ans ou plus et avoir activé la fonction TikTok Live.

Sur TikTok, les utilisateurs peuvent envoyer des cadeaux à leurs créateurs préférés pendant les diffusions en direct pour montrer leur appréciation ou leur soutien. Ces cadeaux sont achetés par les utilisateurs avec de l’argent réel. Cependant, en raison des commissions prises par TikTok, la valeur des cadeaux achetés ne se traduit pas à 1:1 en revenus finaux pour le créateur. En revanche, les créateurs peuvent échanger ces cadeaux contre des Diamants, une autre forme de monnaie virtuelle. Ces diamants peuvent ensuite être convertis en argent réel via PayPal.

TikTok prélève une commission de 50% sur chaque transaction liée aux cadeaux et aux diamants. De plus, la conversion des cadeaux en diamants est déterminée à la discrétion de l’opérateur du service. Certains des créateurs les plus populaires sur TikTok gagnent des milliers d’euros grâce aux cadeaux et aux livestreams. Par exemple, selon le magazine Cosmopolitan, la TikTokeuse américaine Bella Poarch a gagné plus de 20 000 dollars (environ 17 000 euros) en un mois grâce à cette méthode.

Les livestreams sont non seulement une occasion de gagner directement de l’argent, mais aussi de promouvoir des produits dans le cadre de partenariats, de marketing d’affiliation ou simplement de construire votre marque, dont la création aura un impact positif sur les autres méthodes de monétisation sur TikTok.

Promotion de marques, de services et de produits

Si vous parcourez TikTok, vous avez certainement déjà vu des vidéos marquées “Partenariat” ou “Publicité” avec le nom d’une marque ou d’une entreprise. Ce sont des collaborations payantes dans lesquelles les entreprises mènent des campagnes planifiées en collaboration avec les propriétaires de comptes pour promouvoir un produit, un service ou une marque. Ces promotions impliquent la publication d’une ou plusieurs TikToks et/ou d’un livestream avec un scénario préétabli, dans lequel l’influenceur présente un produit ou un service sur lequel il gagne de l’argent.

Un influenceur peut entreprendre une action partenariale si son profil est attrayant pour une entreprise donnée – non seulement en termes de nombre d’abonnés, mais aussi de leur engagement envers le contenu publié par l’influenceur, de la thématique du profil, du type de contenu publié et de sa cohérence avec les valeurs de l’entreprise. Par exemple, si vous avez un profil sur TikTok sur votre chien de race maltais, votre profil pourrait être moins attrayant pour une marque qui promeut des jouets pour chiens, mais plus attrayant pour une marque qui promeut des shampooings pour chiens. De même, votre profil sur Fortnite pourrait être attrayant pour une marque qui promeut du matériel informatique pour les jeux, mais pourrait hésiter à travailler avec vous si vous avez tendance à être vulgaire.

Ce que vous pouvez gagner sur un post sponsorisé sur TikTok dépend de nombreux facteurs, tels que le nombre d’abonnés, l’engagement, la qualité du contenu et le secteur. Certains influenceurs peuvent gagner quelques centaines d’euros par post, tandis que les tarifs des plus grandes stars de TikTok peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros par post. Pour trouver des sponsors potentiels sur TikTok, vous pouvez les contacter directement ou rejoindre une plateforme de marketing d’influence qui vous mettra en relation avec les bonnes marques.

Marketing d’affiliation

Vous avez sûrement déjà vu une vidéo dans laquelle un influenceur dit : “Utilisez le lien dans la description pour obtenir une réduction…” – ce n’est pas une action partenariale, mais du marketing d’affiliation. Le marketing d’affiliation est une façon de gagner de l’argent en recommandant les produits ou services d’autres entreprises à votre public. Si quelqu’un achète quelque chose via votre lien d’affiliation sur TikTok, vous gagnez de l’argent car vous recevez une commission sur la vente. Pour gagner de l’argent de cette manière, vous devez rejoindre un réseau d’affiliation qui propose des programmes partenaires liés à votre niche ou à vos intérêts. Ensuite, vous devez générer des liens d’affiliation vers des produits ou des services spécifiques et les intégrer dans vos TikToks ou dans la description de votre profil. Chaque fois que quelqu’un clique sur votre lien et effectue un achat, vous gagnez une commission.

Fonds de Création TikTok

En août 2020, TikTok a lancé le Fonds de Création TikTok, une initiative conçue pour récompenser les créateurs de contenu pour leur créativité, leur engagement et leur travail acharné. Le fonds a commencé avec 200 millions de dollars aux États-Unis et a été étendu à d’autres régions, dont l’Europe, où il vaut désormais plusieurs milliards d’euros.

Pour être éligible au Fonds de Création TikTok, vous devez avoir au moins 18 ans, avoir un minimum de 10 000 abonnés, avoir eu au moins 10 000 vues de vidéos au cours des 30 derniers jours et respecter les règles de la communauté et les conditions d’utilisation de TikTok.

Le montant que vous pouvez gagner grâce au Fonds de Création dépend du nombre de vues de vos vidéos. Il est également influencé par la qualité et l’originalité de votre contenu. Certains créateurs ont signalé gagner quelques euros par jour, tandis que d’autres ont gagné des milliers d’euros par mois.

Vente de marchandises

Si vous avez un public engagé sur TikTok, une autre façon de gagner de l’argent pourrait être de vendre vos propres marchandises. Que ce soit des t-shirts, des sweat-shirts, des sacs, des chapeaux ou des autocollants, vous pouvez concevoir et vendre vos propres produits directement à vos abonnés. Cela peut non seulement vous aider à gagner de l’argent, mais aussi à renforcer votre marque et à établir une connexion plus profonde avec votre public.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser des services d’impression à la demande qui se chargent de tout le processus de fabrication et d’expédition des produits. Tout ce que vous avez à faire est de télécharger vos designs, de les promouvoir sur TikTok et de gagner de l’argent à chaque vente.

Gagner de l’argent sur TikTok n’est pas une tâche facile, mais avec de la créativité, du dévouement et un peu de chance, c’est certainement possible. Que ce soit par le biais de cadeaux en direct, de promotions de marques, de marketing d’affiliation, du Fonds de Création ou de la vente de marchandises, il existe de nombreuses façons de monétiser votre passion sur TikTok. Toutefois, rappelez-vous que le plus important est de créer un contenu de qualité qui résonne avec votre public. Après tout, sans une base solide de followers engagés, aucune de ces méthodes de monétisation ne sera efficace.

Maintenant, allez-y et commencez à créer!

Foire aux questions sur la monétisation de TikTok

1. Combien d’abonnés faut-il pour commencer à gagner de l’argent sur TikTok ?

Vous pouvez commencer à gagner de l’argent sur TikTok dès que vous atteignez 1 000 abonnés, ce qui est le seuil pour être éligible à l’organisation des diffusions en direct et recevoir des “cadeaux” de la part de vos fans. Cependant, plus vous avez d’abonnés, plus vos chances de monétiser vos contenus augmentent.

2. Combien peut-on gagner avec 1 000 vues sur TikTok ?

Le nombre de vues sur TikTok ne se traduit pas directement par des revenus. Les revenus sont généralement générés par les partenariats de marque, les cadeaux reçus lors des diffusions en direct et le marketing d’affiliation. Cependant, le nombre de vues peut influencer combien vous gagnez de ces sources.

3. Combien de vues faut-il pour commencer à gagner de l’argent sur TikTok ?

Il n’y a pas de nombre fixe de vues nécessaires pour commencer à gagner de l’argent sur TikTok. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de monétiser vos contenus, que ce soit par les cadeaux, les partenariats de marque, ou le marketing d’affiliation.

4. Combien peut-on gagner avec 1 million de vues sur TikTok ?

Le montant que vous pouvez gagner avec 1 million de vues sur TikTok dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de contenu que vous produisez, votre niveau d’engagement avec votre audience, et votre capacité à négocier des partenariats de marque. Il n’y a pas de taux fixe par vue sur TikTok.

5. Combien peut-on gagner avec 100 000 vues sur TikTok ?

Le montant que vous pouvez gagner avec 100 000 vues sur TikTok varie en fonction de nombreux facteurs, notamment le type de contenu que vous créez, le niveau d’engagement de votre audience et la manière dont vous choisissez de monétiser vos contenus.

6. Combien TikTok paie-t-il par like ?

TikTok ne paie pas directement ses utilisateurs par like. Les revenus sont généralement générés par les partenariats de marque, les cadeaux reçus lors des diffusions en direct et le marketing d’affiliation. Les likes peuvent cependant aider à augmenter votre visibilité et donc votre potentiel de monétisation.

7. Comment voir combien on gagne sur TikTok ?

Les gains provenant des diffusions en direct et des cadeaux peuvent être consultés dans le centre de gestion des cadeaux de TikTok. Pour les revenus provenant des partenariats de marque ou du marketing d’affiliation, vous devrez consulter les accords individuels que vous avez avec les marques ou les programmes d’affiliation.

8. Quelle est la nouvelle structure de rémunération de TikTok ?

En 2021, TikTok a lancé un Fonds de Création de Contenu de 200 millions de dollars aux États-Unis pour aider les créateurs de contenu à gagner plus d’argent. Les détails exacts de la structure de rémunération sont déterminés par TikTok et peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. Il est recommandé de consulter le site officiel de TikTok pour les informations les plus récentes.