DOOM: The Dark Ages ajoute un mode sans fin : qui pourra y jouer le 16 novembre ?

À partir du 16 novembre, DOOM: The Dark Ages ajoute le mode Slaughter. Dans cette épreuve de survie, les arènes, les démons et les boss changent d’une tentative à l’autre. Le mode est inclus pour les détenteurs de Revelations, de l’édition Premium ou de la mise à niveau Premium.

À chaque point de contrôle, vous choisissez ce que vous risquez

Les manches deviennent plus difficiles et rapportent des crânes. À un point de contrôle, vous pouvez mettre les crânes à l’abri ou continuer avec un multiplicateur plus élevé. Si vous mourez avant de les sécuriser, vous perdez ceux que vous avez risqués. Les points de contrôle validés débloquent aussi des points de départ pour les tentatives suivantes.

La bande-annonce de Bethesda montre les rencontres aléatoires et le choix entre garder ses crânes ou poursuivre.

Quelles récompenses pourrez-vous garder ailleurs ?

Les apparences du Slayer débloquées dans Slaughter restent propres à ce mode. Les apparences d’armes sont utilisables ailleurs. Les crânes permettent également de débloquer des icônes de profil et des morceaux de la bande originale IDKFA d’Andrew Hulshult, à écouter dans Slaughter ou le Ripatorium. Bethesda prévoit aussi des défis hebdomadaires.

Le Ripatorium permet déjà de personnaliser des combats en arène. Dans Slaughter, la difficulté vient de la succession imprévisible des adversaires et du choix de sécuriser ou de risquer ses gains. Si vous jouez via un abonnement, vérifiez si votre accès inclut Revelations. L’annonce de Bethesda détaille les éditions concernées.