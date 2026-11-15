DokeV vise 2028, mais Pearl Abyss prévoit de remontrer le jeu avant la fin de 2026

Le studio de Crimson Desert prévoit de reparler de DokeV avant la fin de 2026. Son bilan trimestriel du 12 novembre situe la sortie du jeu au second semestre 2028. Le fait nouveau est le chemin qui doit mener à ce lancement : un point sur le développement cette année, puis des présentations jouables prévues à partir du second semestre 2027.

Trois étapes, trois degrés de certitude

Fenêtre Ce que Pearl Abyss prévoit Avant fin 2026 Un point d’avancement sur le développement Second semestre 2027 Des démonstrations jouables et une communication plus soutenue Second semestre 2028 Une sortie visée, sans jour annoncé

Le point d’avancement de 2026 peut prendre plusieurs formes. Le studio n’a pas donné d’événement ni promis une démo téléchargeable à cette occasion. Même distinction pour 2027 : une démonstration jouable lors d’une présentation ne garantit pas un accès à domicile pour tous.

Pourquoi ce jeu continue d’intriguer

Le projet, montré pour la première fois en 2019, associe exploration en monde ouvert et rencontres avec des créatures appelées Dokebi. Les premières vidéos avaient surtout attiré l’attention par leurs déplacements rapides et leurs décors colorés. L’intérêt du prochain point sera de voir ce qui est resté dans cette proposition après plusieurs années de travail, et comment les créatures interviennent dans l’exploration ou les affrontements.

Pour le moment, le calendrier des présentations est plus utile que les anciennes suppositions sur les plateformes. Le bilan fixe une fenêtre cible, sans nouvelle date française ni liste de machines précise pour la sortie.