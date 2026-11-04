Il fabrique un distributeur qui vérifie aussi si ses chats ont mangé

Une machine peut remplir une gamelle sans savoir ce qui se passe ensuite. Un bricoleur prénommé Jason a voulu aller plus loin : son distributeur surveille aussi les indices laissés par le repas de ses chats.

Présenté par Hackaday le 3 novembre, le montage repose sur une Raspberry Pi Pico W. Une balance placée sous le bol suit la diminution du poids, tandis qu’un capteur à ultrasons cherche à confirmer la présence de l’animal.

Deux indices plutôt qu’une simple distribution

La combinaison est le cœur de l’idée : servir une portion, constater que son poids diminue et vérifier qu’un chat se trouvait devant le bol. Le système peut aussi enregistrer des données et communiquer sans fil.

Ce n’est toutefois ni une mesure vétérinaire ni une preuve que chaque animal d’un foyer a reçu sa ration. Le projet décrit concerne les croquettes sèches, et Hackaday rapporte qu’il a fallu résoudre un problème de bruit du capteur perceptible par les chats.

Jason présente son travail dans la vidéo originale de fabrication. Le sujet mérite le détour pour cette question toute simple : après avoir automatisé le geste de nourrir, comment vérifier ce qu’il a réellement produit ?