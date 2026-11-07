Discord met trop de temps à s’ouvrir sur Android ? Voici ce qui va changer

Discord travaille sur une nouvelle version de son application Android. Son directeur technique, Stanislav Vishnevskiy, a montré le 6 novembre un démarrage plus rapide sur le téléphone de sa démonstration. L’application est encore en développement et Discord n’a donné aucune date de disponibilité générale.

Ce que montrent les deux lancements

Dans la vidéo publiée par le directeur technique de Discord, l’ancien client prend environ trois secondes pour s’ouvrir, puis encore deux pour charger son contenu. La version en développement s’ouvre en moins d’une seconde et termine son chargement en moins de deux secondes au total. La comparaison est celle de Discord, dans les conditions de sa démonstration.

La distinction compte. Voir l’interface plus tôt et pouvoir lire immédiatement ses conversations sont deux étapes différentes. La vidéo montre un gain sur les deux. Elle ne permet pas de prévoir le résultat sur un autre téléphone ou une autre connexion.

Pourquoi Discord reprend une partie de son application de bureau

Le projet utilise un socle commun écrit en Rust avec l’application de bureau, tout en conservant une interface native sur Android. Discord peut ainsi réutiliser une partie du code qui gère le fonctionnement de l’application sans imposer sur téléphone l’interface conçue pour l’ordinateur.

Si Discord démarre lentement sur votre Android aujourd’hui, l’annonce seule ne change rien à la version installée. Le prochain élément à surveiller est l’ouverture des tests annoncée par l’équipe. La refonte concerne la vitesse de l’application. Elle est distincte des réglages de visibilité des messages sur Discord, qui dépendent des fonctions activées dans les serveurs.