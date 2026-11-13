Discord et Roblox : de faux outils visent les joueurs sous Windows

Une enquête publiée le 12 novembre décrit une campagne visant des joueurs sous Windows. Les fichiers dangereux se présentent comme des utilitaires pour Discord ou des logiciels de triche pour Roblox. Les observations concernent des joueurs russes. Elles ne montrent pas que les applications officielles Discord ou Roblox ont été compromises.

Un programme non officiel qui vous demande d’ignorer une alerte antivirus ou de désactiver la protection du PC mérite d’être écarté. Une vidéo, des commentaires élogieux ou un nom proche du logiciel officiel ne prouvent pas que le téléchargement est sûr. Retrouvez les applications officielles depuis le site de l’éditeur ou une boutique reconnue.

Que faire si le fichier a déjà été lancé ?

Isolez le PC du réseau et lancez une analyse avec une solution de sécurité à jour. Si vous avez utilisé vos comptes sur ce PC, changez les mots de passe depuis un autre appareil sain, à commencer par l’adresse mail de récupération. Fermez les sessions ouvertes dans les paramètres de sécurité, puis vérifiez les moyens de récupération et activez la double authentification si elle n’était pas déjà en place.

Quelles vérifications faire après avoir sécurisé vos comptes ?

Dans Discord, vérifiez les applications autorisées et retirez celles que vous ne reconnaissez pas. Dans Roblox, vérifiez les connexions récentes, les achats et les échanges inhabituels. Prévenez vos contacts si votre compte a envoyé des messages suspects. Si vous ne contrôlez plus votre adresse de récupération ou si vous voyez un paiement inconnu, passez par l’assistance officielle depuis un appareil sain et conservez les preuves utiles.