Diablo II Resurrected : six jours de bonus arrivent, avec Diablo toutes les six heures

Legacy of Terror commencera le 14 novembre à 2 h en France. L’événement concerne aussi les personnages hors classement, avec plusieurs conditions à connaître.

Diablo II: Resurrected prépare six jours de bonus pour les 30 ans de Diablo. L’événement Legacy of Terror commencera en France le samedi 14 novembre à 2 h du matin et se terminera le vendredi 20 novembre à la même heure. Son rendez-vous le plus spectaculaire : une apparition garantie du Clone de Diablo toutes les six heures, en difficulté Enfer.

Pas besoin de recommencer obligatoirement un personnage classé pour participer : Blizzard inclut les joueurs Ladder et hors Ladder. Certaines possibilités demandent toutefois d’avoir déjà battu Baal dans la difficulté choisie.

Image : Blizzard Entertainment.

Le calendrier de l’annonce officielle de Legacy of Terror indique du 13 au 19 novembre, à 17 h PST. Avec neuf heures de décalage vers la France métropolitaine en novembre, les deux bornes passent à 2 h le lendemain. La durée reste bien de six jours.

Ce lancement coïncide avec la saison 16 du classement. Blizzard confirme directement l’horaire européen à 2 h CET le 14 novembre. La saison 15 se termine avant cela, le 9 novembre à 11 h PST, soit 20 h en France ; le déploiement de la mise à jour de saison commence également le 9.

Pour un groupe d’amis, cela implique de décider d’abord si chacun reprend son personnage habituel hors classement ou repart dans la nouvelle course Ladder. Les bonus d’anniversaire ne rendent pas ces deux parcours identiques : une nouvelle saison conserve son objectif de progression et de classement.

Ce qui change pendant l’événement

Clone de Diablo : apparition garantie toutes les six heures en Enfer, avec le système de remplacement d’un monstre Super Unique.

apparition garantie toutes les six heures en Enfer, avec le système de remplacement d’un monstre Super Unique. Zones terrorisées : elles peuvent être simultanément actives partout dans une difficulté après avoir vaincu Baal à ce niveau.

elles peuvent être simultanément actives partout dans une difficulté après avoir vaincu Baal à ce niveau. Niveau des vaches : un portail spécial reste ouvert au campement des Rogues après Baal, sans détour à Tristram.

un portail spécial reste ouvert au campement des Rogues après Baal, sans détour à Tristram. Butin et achats : bonus de 100 % de Magic Find et remise de 15 % chez les marchands, paris inclus.

bonus de 100 % de Magic Find et remise de 15 % chez les marchands, paris inclus. Renforts inattendus : certains monstres tués peuvent rarement revenir comme vaches alliées.

La condition liée à Baal s’apprécie pour chaque difficulté. L’avoir battu en Normal ne signifie donc pas que toutes les options sont débloquées en Enfer. Le Clone de Diablo reste, lui, réservé à cette difficulté supérieure.

100 % de Magic Find ne veut pas dire un objet rare à chaque monstre

Le Magic Find améliore les chances de qualité d’un objet lorsqu’un butin est généré. Il ne transforme pas une probabilité en certitude. Dans son guide officiel de cette mécanique, Blizzard donne un exemple simple : augmenter de 100 % une chance de base de 1 % la fait passer à 2 %, pas à 100 %.

Le guide rappelle aussi que le rendement diminue pour les objets rares, de set et uniques, et que le Magic Find n’augmente pas la probabilité de trouver des runes. Le bonus d’anniversaire ne doit donc pas être lu comme une promesse de doubler tous les objets recherchés.

En pratique, garder un personnage capable de survivre et de tuer régulièrement reste essentiel : une statistique de découverte plus élevée ne remplace ni les résistances ni les dégâts. Avant le lancement, vérifiez surtout que votre personnage a accès à la difficulté et aux zones que votre groupe veut parcourir.

Enfin, si toutes les zones terrorisées rendent la partie trop éprouvante, Blizzard prévoit de désactiver cette option depuis l’engrenage de création de partie, sur l’écran de sélection du personnage ou dans le salon. Ce choix ne retire pas les autres bonus de Legacy of Terror.