Deux profils enregistrés et deux lignes utilisables ne sont pas la même chose. Voici comment lire la fiche Xiaomi avant de partir.

Deux eSIM sur un Xiaomi : quels modèles acceptent une ligne française et un forfait de voyage ?

Pour garder votre numéro français et utiliser les données d’un forfait de voyage, cherchez une mention précise sur la fiche de votre Xiaomi : eSIM + eSIM. Un téléphone qui accepte une eSIM peut très bien n’associer cette ligne qu’à une carte nano-SIM physique. Et le nombre de profils que vous pouvez enregistrer ne dit pas combien de lignes peuvent rester configurées ensemble.

Les références qui documentent la double eSIM

Xiaomi cite le Xiaomi 15, le 15 Ultra, le 14T et le 14T Pro parmi les téléphones permettant d’installer une eSIM sur chacun des deux emplacements. Pour un appareil vendu en France, regardez la combinaison indiquée sur sa fiche locale : la fiche du 14T Pro, la FAQ du 15T et la fiche du 15T Pro affichent par exemple eSIM + eSIM. La fiche française du Xiaomi 17T indique aussi cette combinaison. La variante du téléphone et le forfait de l’opérateur peuvent limiter l’usage.

Deux lignes configurées ne garantissent pas deux communications simultanées. Xiaomi distingue, par exemple, la prise en charge de la combinaison double eSIM et le mode Dual Active du 15T Pro, limité à certains marchés dans sa documentation. Si vous devez recevoir un appel sur l’une pendant que l’autre est déjà en communication, vérifiez cette capacité séparément.

Préparez la ligne de données avant de voyager

Repérez d’abord la combinaison sur la fiche de votre modèle exact, puis vérifiez que vos opérateurs peuvent fournir une eSIM compatible. Après l’installation des profils, identifiez les lignes clairement dans les réglages SIM et sélectionnez le forfait voyage pour les données mobiles si c’est ce que vous souhaitez. Consultez les règles d’itinérance propres à ce forfait avant de modifier ce réglage. Une eSIM de voyage vendue pour les données seules ne remplace pas le numéro français pour les appels et les SMS.

Enfin, un profil inactif peut rester enregistré. La FAQ Xiaomi explique que le nombre de profils mémorisables dépend des emplacements et de la place utilisée. Avant d’en supprimer un pour libérer de la place, vérifiez auprès de son opérateur si le QR code peut être réutilisé ou si un nouveau profil sera nécessaire.