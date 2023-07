Des vacances avec votre console portable : Les meilleures nouvelles sorties de jeux 3D sur ASUS ROG Ally et Steam Deck

En tant qu’heureux propriétaire d’un ASUS ROG Ally, j’ai compilé une liste de mes jeux préférés à lancer sur cette console portable, basée sur deux mois d’utilisation régulière de l’appareil. Les propriétaires du Steam Deck peuvent également bénéficier de ces recommandations.

Introduction à la puissance des consoles portables

Avec la sortie de l’ASUS ROG Ally, les consoles de jeux portables ont atteint la puissance des consoles de bureau de la génération précédente : PlayStation 4 et Xbox One. Cependant, le rêve de nombreux joueurs de performances s’est heurté à la réalité. Il s’avère que de nombreux grands jeux 3D graphiquement enrichis lancés sur une plateforme portable ne sont pas aussi agréables à jouer que sur un écran de télévision dans le salon. C’est pourquoi, même si jouer à Cyberpunk 2077 confortablement dans un avion est intéressant, il existe des jeux 3D qui conviennent bien mieux à un écran de 7 pouces, des analogiques et des gâchettes. Voici donc ma liste subjective des meilleurs “grands” jeux pour des consoles portables comme l’ASUS ROG Ally ou le Steam Deck, basée sur deux mois d’utilisation de mon ROG Ally :

1. Forza Horizon 5 – Une fluidité impressionnante jusqu’à l’arrivée

Forza Horizon 5 est le meilleur jeu de course d’adresse sorti récemment. Il n’y a pas vraiment matière à débattre. Cependant, grâce aux consoles portables, nous savons également qu’il a été très bien optimisé. Sur ASUS ROG Ally en mode Turbo, le jeu fonctionne à 60 images par seconde, tout en conservant des réglages élevés ! Forza Horizon 5 est magnifique sur un petit écran, et le modèle de conduite d’adresse fait que les joysticks et les gâchettes seront plus que suffisants.

Pour qui : Pour les fans de courses, pour les joueurs 60+ fps, pour les amateurs de graphisme

2. Persona 5 Royal – Et idéalement toute la série

J’ai d’abord acheté Persona 5 sur PS4, puis sur Switch, et maintenant sur PC (ROG Ally). Chaque fois, je m’amuse beaucoup avec ce titre, mais c’est précisément sur l’écran portable de la Switch et de l’Ally que le jeu brille le plus. Quelques combats dans un bus ou un train et hop dans le sac à dos – j’adore ça.

Pour qui : Pour les fans de jRPG, pour les amateurs de longs jeux sur des mois, pour les gens avec du goût

3. Diablo IV – Si vous êtes à portée du réseau

La dernière production d’Activision Blizzard fonctionne très bien sur une console portable avec des joysticks, grâce à l’expérience des producteurs recueillie lors du Diablo 3 sur console et Diablo 2 Resurrected. Sur mon ROG Ally, Diablo IV avec des paramètres moyens et en 1080p maintient 45+ images par seconde, tout en étant agréable à l’œil.

Pour qui : Pour les personnes avec des hotspots dans leur poche, pour les fans du “vrai” Diablo

4. Hi-Fi Rush – Un must-play, un excellent jeu d’action

Hi-Fi Rush a fait ses débuts sur PC et Xbox de manière inattendue, mais est devenu instantanément l’un des jeux d’action les mieux notés de ces dernières années. La production rythmée, pleine de combats, a une représentation graphique simplifiée mais atmosphérique, qui s’accorde bien avec les composants basse consommation des consoles portables.

Pour qui : Pour les personnes ayant le sens du rythme, pour les fans de jeux d’action, pour ceux qui veulent être agréablement surpris

5. Elden Ring – Un chef-d’œuvre délicat

Elden Ring, la dernière production des créateurs de Dark Souls, a captivé les fans de tout le monde avec son monde ouvert merveilleusement conçu et son gameplay exceptionnel. Bien que techniquement exigeant, le jeu a été étonnamment bien optimisé pour les consoles portables, en offrant une expérience fluide sur l’ASUS ROG Ally et le Steam Deck. Vous aurez besoin d’un peu d’ajustement graphique pour atteindre une performance stable, mais l’expérience globale reste époustouflante.

Pour qui : Pour les fans des jeux From Software, pour les amateurs de gameplay défi et de narration subtile

Ce sont mes recommandations actuelles pour ceux qui possèdent un ASUS ROG Ally ou un Steam Deck. Les deux consoles portables ont suffisamment de puissance pour offrir une expérience de jeu solide pour ces titres, avec des ajustements graphiques mineurs. N’oubliez pas que vos préférences de jeu peuvent varier et que certains titres peuvent ne pas convenir à tous les joueurs.