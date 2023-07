Découvrez les détails surprenants de la Galaxy Watch 6 de Samsung qui viennent de fuiter !

Une révélation impressionnante nous attend juste une semaine avant le Samsung Unpacked 2023 ! Les spécifications complètes des très attendus Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic de Samsung ont fait l’objet d’une fuite. Si vous êtes déjà familier avec la Galaxy Watch 5, cette annonce pourrait sembler comme un réchauffé de vieux plats, mais pour ceux qui ne le sont pas, préparez-vous à un tout nouveau niveau de technologie de smartwatch.

Une fuite inattendue

Il y a tout juste un jour, nous avions informé d’une décision quelque peu imprudente prise par un magasin coréen, ce qui nous avait permis de découvrir que la Galaxy Watch 6 Classic serait la plus grande smartwatch que Samsung ait jamais mise sur le marché.

Moins de 24 heures plus tard, une autre surprise pour les fans des smartwatches Samsung a fait son apparition sur Internet : les spécifications complètes de la Galaxy Watch 6 et de la Galaxy Watch 6 Classic.

Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic : Spécifications complètes dévoilées une semaine avant le Samsung Unpacked 2023

La source de cette fuite est encore une fois le célèbre leaker SnoopyTech, qui a posté les spécifications de ces nouveaux smartwatches le 18 juillet sur son profil Twitter.

Quoi de neuf dans ces modèles?

Il a une fois de plus confirmé les rumeurs persistantes concernant la lunette rotative de la montre – bien que seulement pour le modèle Classic, et l’augmentation de la taille de l’écran pour tous les modèles. Selon les informations divulguées par le leaker, le Galaxy Watch 6 ordinaire sera disponible en deux tailles : 40mm (écran 1,31″, AMOLED 432×432, 330 ppi) et 44mm (1,47″, AMOLED 480×480, 372 ppi), et le GW6 Classic en tailles 43mm (écran 1,31″, AMOLED 432×432, 330 ppi) et 47mm (1,47″, AMOLED 480×480, 372 ppi).

Dans toutes les versions, nous trouverons le verre saphir connu de la Galaxy Watch 5, et une nouveauté commune – l’amélioration par rapport au prédécesseur sera la puce Exynos W930 avec 16 Go de mémoire interne et 2 Go de RAM.

Fonctionnalités

En ce qui concerne les fonctionnalités, ici, les utilisateurs de la Galaxy Watch 5 sentiront le réchauffé, car Samsung n’a rien ajouté de nouveau au GW6 ou au GW6 Classic, à part une amélioration du standard Bluetooth. Dans la montre, nous trouverons des connectivités Wi-Fi, 4G, NFC, GPS et Bluetooth 5.3. La smartwatch sera capable de mesurer le nombre de pas, la saturation en oxygène du sang, les paramètres de sommeil et comprendra un électrocardiogramme intégré. Les amateurs d’activités en extérieur trouveront dans les deux modèles GW6 un accéléromètre, un magnétomètre, un baromètre, un gyroscope, une boussole et un thermomètre.

Un changement majeur

Le changement le plus significatif que tous les utilisateurs ressentiront sera l’allégement significatif du Galaxy Watch 6 ordinaire par rapport au Galaxy Watch 5 Pro et au Galaxy Watch 6 Classic. Selon SnoopyTech, le GW6 devrait être 28% plus léger que le Watch 5 Pro et jusqu’à 40% plus léger que le Watch 6 Classic.

Dans le Galaxy Watch 6 40mm et le Watch 6 Classic 43mm, nous trouverons une batterie de 300 mAh, et dans le Watch 6 44mm et le Watch 6 Classic 47mm – une batterie de 425 mAh.

Samsung offrira son dernier smartwatch en version standard dans trois couleurs : gris, or et argent. En revanche, le Classic sera limité à seulement deux couleurs : noir et argent.