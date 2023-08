PlayStation Portal : Découvrez le prix et la date de sortie de cet accessoire unique pour la PS5

Si vous possédez une PlayStation 5 et que vous êtes souvent frustré de ne pas pouvoir jouer car quelqu’un d’autre utilise la télévision, Sony pourrait avoir la solution parfaite pour vous : le PlayStation Portal. Autrefois connu sous le nom de Project Q, cet appareil a été conçu exclusivement pour le streaming de jeux à partir de la PS5.

Qu’est-ce que le PlayStation Portal ?

PlayStation Portal était autrefois appelé Project Q. C’est une console mobile, cependant, son utilisation est exclusivement réservée à la diffusion en streaming de jeux depuis une PS5. Son prix ne sera pas des plus bas, mais sa sortie est imminente.

L’appareil est équipé d’un écran LCD de 8 pouces fonctionnant à une résolution de 1080p à 60 Hz. Contrairement à ce que certains pourraient espérer, la console ne permettra pas le streaming de jeux depuis Internet et n’offrira pas non plus la possibilité de les installer directement sur l’appareil.

Pourquoi opter pour le PlayStation Portal ?

La principale utilité du PS Portal est pour ceux qui souhaitent jouer à un jeu, mais dont la télévision est actuellement occupée par une autre personne. Il permet uniquement de diffuser en streaming via Wi-Fi les jeux depuis une PS5 déjà possédée. Notons que le streaming de jeux depuis le cloud PlayStation n’est pas possible avec ce dispositif.

Prix et disponibilité du PlayStation Portal

Le PlayStation Portal devrait être mis en vente cette année. Le prix en Pologne n’est pas encore connu, mais il est offert à 200 dollars aux États-Unis. Après conversion et en prenant en compte les taxes et les fluctuations monétaires, on peut estimer le prix polonais à environ 1200 zł (environ 270 euros). Il se pourrait qu’il soit légèrement moins cher.

Caractéristiques du PlayStation Portal

Le PlayStation Portal prendra en charge toutes les fonctionnalités du contrôleur DualSense, y compris le système de vibration très apprécié des joueurs pour sa précision. De plus, il permettra de diffuser en streaming non seulement les jeux PS5, mais aussi les contenus multimédias via les applications VOD installées sur la console de salon.

Pour une performance optimale, le PlayStation Portal nécessitera un réseau Wi-Fi ayant une bande passante d’au moins 5 Mb/s, bien que Sony recommande 15 Mb/s. Il reste incertain quelle technologie le PlayStation Portal utilisera pour le streaming. Ainsi, le degré de compression d’image et de son et les éventuels délais de commande restent des inconnues. Nous espérons tous une expérience nettement supérieure à celle du PS Remote Play.

Le PlayStation Portal se présente comme une option attrayante pour tous les propriétaires de PS5 qui cherchent à jouer à leurs jeux préférés sans être liés à un téléviseur. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cet appareil passionnant!