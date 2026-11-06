Des sites compromis ont ciblé des iPhone et des Android : ce que l’enquête de Sekoia révèle

Un site familier peut continuer à s’afficher normalement après l’ajout d’un script malveillant. Dans un rapport publié le 4 novembre, l’équipe française Sekoia décrit une campagne repérée à la mi-octobre qui utilisait des sites compromis ou imités pour cibler certains iPhone et appareils Android.

Une visite pouvait suffire à déclencher l’attaque

Les chercheurs ont identifié trois voies : du code ajouté à des sites légitimes, des copies de sites connus et le détournement de Plerdy SEO Tracker, un outil de mesure d’audience utilisé par des sites qui chargeaient déjà son script.

Le code relevait la configuration de l’appareil. Selon le système et le navigateur détectés, l’infrastructure pouvait envoyer une attaque adaptée sans clic supplémentaire. Certaines chaînes visaient des cookies de connexion. Un cookie de session dérobé peut permettre de réutiliser une connexion déjà ouverte, par exemple à une messagerie web. D’autres outils cherchaient à récupérer davantage de données sur le téléphone.

Le système et le navigateur se mettent à jour séparément

Les attaques analysées exploitaient des failles déjà corrigées sur d’anciennes versions d’iOS ou de Chrome pour Android. Sur iPhone, ouvrez Réglages → Général → Mise à jour logicielle. Sur Android, vérifiez aussi si Chrome propose une mise à jour dans le Play Store. Installer un correctif ferme la faille correspondante. Si un service vous signale une connexion suspecte, utilisez ses réglages de sécurité pour examiner et révoquer les sessions inconnues.

Sekoia attribue la campagne à APT29 avec un niveau de confiance modéré à élevé. Les sites que l’enquête situe se trouvent aux États-Unis, en Ukraine, en Tchéquie et en Bulgarie. Le rapport décrit les données que les outils pouvaient récupérer et ne chiffre pas les vols confirmés.

Rapport de Sekoia et schéma de la chaîne d’attaque