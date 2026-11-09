Des panneaux ont été détournés fin octobre dans plusieurs pays. L’intrusion est reconnue en Égypte, mais les capacités revendiquées par les pirates restent à vérifier.

Des pirates remplacent les publicités géantes par des vidéos pour adultes : ce que l’on sait de l’attaque

Des écrans publicitaires géants qui diffusent soudain des vidéos pornographiques au bord d’une route : plusieurs incidents signalés fin octobre montrent ce qui se passe lorsque le système chargé d’envoyer les publicités tombe entre de mauvaises mains. L’intrusion a été reconnue en Égypte. Le groupe qui la revendique assure avoir trouvé des milliers de systèmes exposés, mais cette ampleur reste à démontrer.

Le point important dépasse les images choquantes : prendre le contrôle du logiciel de diffusion peut suffire à détourner un écran, sans jamais s’en approcher.

Des publicités remplacées en pleine circulation

Le 29 octobre 2026, un grand panneau installé sur le corridor du 26-Juillet, à Gizeh, près du Caire, a diffusé des contenus explicites. Des automobilistes ont filmé la scène. L’opérateur Arabian United a reconnu un accès non autorisé et indiqué avoir arrêté l’écran.

Le ministère égyptien de l’Intérieur a attribué l’incident au piratage du site d’un prestataire publicitaire international. Selon les autorités, les mêmes images seraient apparues simultanément dans plusieurs pays. Le prestataire n’a pas été nommé et aucun enchaînement technique complet n’a été rendu public.

D’autres incidents ont été rapportés au Brésil, à Campo Maior le 29 octobre, puis sur des écrans municipaux de Kluang, en Malaisie, le 30 octobre. Il s’agit donc d’événements de fin octobre, repris depuis par plusieurs médias, et non d’une nouvelle vague découverte aujourd’hui.

La promesse des pirates n’est pas un rapport d’expertise

Dans son échange avec The Cairo Report, une personne se présentant comme membre de Leakers$ affirme que le groupe a exploité une faiblesse du logiciel qui transmet les contenus aux panneaux LED. Elle évoque environ deux heures de recherche automatisée sur Internet pour repérer des systèmes accessibles.

Ces deux heures et les milliers de cibles sont des revendications. Les éléments publiés ne permettent pas de vérifier le nombre de machines compromises, ni de reproduire la méthode. Les accès annoncés en Irak et en Chine ne bénéficient pas non plus du même niveau de corroboration.

Cette distinction change le récit : un piratage reconnu ne prouve pas toutes les capacités que ses auteurs s’attribuent. Et montrer une vidéo sur un panneau ne démontre ni un vol de données chez les passants, ni une intrusion dans leurs téléphones.

Ce qu’un exploitant d’écran doit réellement vérifier

Pour une entreprise ou une collectivité qui utilise de l’affichage connecté, la question concrète est de savoir qui peut publier sur l’écran et comment couper la diffusion en cas d’incident. Posséder le matériel ne suffit pas si les accès au logiciel ou ceux d’un prestataire restent mal maîtrisés.

Les recommandations de sécurité de l’OAAA, l’association américaine de la publicité extérieure, donnent des vérifications directement applicables :

Supprimer les mots de passe d’origine et éviter de partager un même secret entre plusieurs écrans.

et éviter de partager un même secret entre plusieurs écrans. Activer une deuxième vérification à la connexion lorsque le prestataire la propose.

Restreindre les accès d’administration aux réseaux autorisés et désactiver les services de gestion inutilisés.

Installer les correctifs du logiciel de diffusion et retirer les accès des personnes qui n’en ont plus besoin.

Une procédure d’arrêt doit aussi exister avant le problème. Un contact identifié chez le fournisseur et un moyen de couper l’affichage permettent d’éviter de chercher qui intervient pendant que le contenu continue de défiler. C’est ce contrôle de la chaîne de diffusion, bien davantage que la taille du panneau, qui mérite un examen.