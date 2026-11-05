Des chercheurs ont utilisé Claude pour cartographier une structure cellulaire en 3D

Des chercheurs ont assemblé en laboratoire une particule creuse à partir d’une protéine issue d’un virus de bactérie, puis ont déterminé sa structure en trois dimensions. Le 4 novembre, Anthropic a détaillé comment Claude a aidé à passer des séquences de protéines aux images de la particule, ainsi que les erreurs que l’équipe a dû rattraper.

Sur quinze protéines, quatre ont passé le contrôle décisif

Les particules appelées vaults ressemblent à de minuscules tonneaux creux. Des protéines apparentées avaient été repérées dans le monde microbien. Restait à savoir si elles pouvaient réellement s’assembler sous cette forme.

L’équipe a produit quinze protéines candidates. Sept ont donné des particules d’apparence compatible au microscope électronique. La cryomicroscopie a confirmé la forme de quatre d’entre elles. Les chercheurs ont retenu une protéine de bactériophage, baptisée L05, pour la reconstruction détaillée.

Claude a traité les images, les chercheurs ont corrigé le résultat

Claude a mis en place le logiciel RELION et exécuté les étapes de traitement sur les ressources de calcul du laboratoire, sous la direction des chercheurs. Le compte rendu indique qu’un premier modèle complet est apparu après 34 heures. Les cartes finales ont demandé environ une semaine de traitement.

Le laboratoire décrit aussi deux erreurs. Un protocole proposé par Claude a retardé le projet de deux semaines. À une autre étape, l’omission d’une opération a produit une carte mêlée à son image miroir. L’équipe a dû reprendre le traitement.

La particule a été produite dans E. coli pour l’expérience. Sa formation dans son milieu d’origine et sa fonction restent à établir. Anthropic indique avoir soumis une prépublication à bioRxiv. Ce travail prolonge ses recherches sur les protéines avec Claude.

Source : compte rendu d’Anthropic.

Image : illustration.