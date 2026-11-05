Debian corrige une faille capable de détourner une installation de logiciels

APT 3.0.4 corrige une faille de sécurité dans Debian trixie. Le problème touche le gestionnaire chargé de télécharger et d’installer les logiciels : dans certaines conditions, un attaquant pouvait remplacer un paquet après sa vérification, puis faire exécuter du code avec les droits root.
Le bulletin DSA-6607-1, publié le 4 novembre, identifie la vulnérabilité sous la référence CVE-2026-109518. Sa découverte est attribuée à Max Justicz.
Une attaque qui exige une position sur le réseau
Le scénario décrit ne correspond pas à une prise de contrôle automatique de n’importe quel PC Linux. Il implique un attaquant en position d’interception du trafic, ainsi qu’un téléchargement HTTP redirigé puis repris.
Lorsque deux téléchargements aboutissent à la même adresse après redirection, APT peut les fusionner. La mauvaise gestion des fichiers à la reprise permet alors la substitution du paquet après le contrôle de vérification.
Debian recommande de mettre à jour les paquets APT. Pour la distribution stable trixie, le correctif est la version 3.0.4 ; cette mise à jour traite également plusieurs problèmes d’accès mémoire hors limites. Ce numéro concerne trixie : il ne faut pas l’utiliser comme seuil universel pour toutes les distributions dérivées de Debian.
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Eric Thomas suit l’actualité de Windows, des logiciels, de la cybersécurité grand public et des outils web. Il s’intéresse aux mises à jour système, aux nouveautés informatiques et aux solutions pratiques qui améliorent l’expérience numérique au quotidien.