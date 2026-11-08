The MongolZ affronte MOUZ ce dimanche à 8 h 30 en France. Chaînes officielles, format de la finale et enjeux : les repères pour suivre le match.

Counter-Strike 2 : la finale des IEM Beijing se joue ce matin, voici où la regarder

The MongolZ et MOUZ se disputent le titre des IEM Beijing ce dimanche 8 novembre, à partir de 8 h 30 en France. La finale de Counter-Strike 2 est diffusée sur les chaînes officielles d’ESL. Elle se joue en cinq cartes possibles : la première équipe à en gagner trois sera sacrée.

Une finale à suivre dès ce matin en France

Le programme publié par ESL annonce le début du match à 15 h 30 à Pékin, soit 8 h 30 à Paris. La cérémonie d’ouverture est prévue un quart d’heure auparavant, à 8 h 15. Ces horaires permettent de suivre la rencontre en direct depuis la France, sans attendre une rediffusion dans la soirée.

Pour regarder, trois portes d’entrée sont proposées par l’organisateur : Twitch ESLCS, la chaîne YouTube ESL Counter-Strike et Kick ESLCS. L’accès au direct ne nécessite pas d’acheter un billet pour le tournoi. Nous n’avons pas confirmé de diffusion officielle commentée en français : les liens ci-dessus sont ceux fournis par ESL.

Pourquoi le format laisse une chance de revenir

Les demi-finales opposaient The MongolZ à Natus Vincere et MOUZ à BB Team. Les deux finalistes passent désormais à un BO5, pour best of five. Cela ne signifie pas que cinq cartes seront forcément jouées : un succès 3–0 suffit, tandis qu’un duel serré peut aller jusqu’à une cinquième carte décisive, à 2–2.

Pour un spectateur qui découvre la compétition, le repère le plus simple est donc le nombre de cartes remportées, et non le seul score de la carte en cours. Perdre la première carte ne met pas fin au match. Les équipes doivent confirmer sur plusieurs terrains de jeu, avec des choix tactiques et des positions qui changent d’une carte à l’autre.

Aucune heure de fin précise ne peut être promise. Elle dépendra du nombre de cartes nécessaires et d’éventuelles prolongations. Le plus sûr est d’ouvrir le direct avant 8 h 30 plutôt que de compter sur une durée fixe.

Le million de dollars annoncé n’est pas le chèque du vainqueur

Le tournoi rassemble 16 équipes et affiche une enveloppe totale de 1,25 million de dollars. Ce montant concerne l’ensemble de l’événement, pas uniquement les champions. Le tableau de répartition d’ESL distingue notamment 125 000 dollars de dotation compétitive et 235 000 dollars de récompense au club pour la première place. Additionner les deux sans expliquer leur nature masquerait cette distinction.

L’enjeu sportif dépasse aussi cette finale : les IEM s’inscrivent dans le circuit ESL Pro Tour et la course à l’ESL Grand Slam. Pour ce matin, il reste surtout une question simple à trancher : laquelle de ces deux équipes remportera les trois cartes nécessaires pour soulever le trophée à Pékin ?

Visuel : ESL FACEIT Group, communication officielle des IEM Beijing 2026.