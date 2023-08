Convertissez facilement les images WebP du Web en JPG, PNG !

Nous sommes confrontés quotidiennement à une variété d’images et de photos sur Internet. Indépendamment de notre profession ou de nos centres d’intérêt, nous voulons souvent télécharger certains de ces visuels. Cependant, ce qui peut sembler être une tâche simple à première vue s’avère souvent plus compliqué. La raison ? Le mystérieux format de fichier WebP…

Comprendre le format WebP

Il est crucial pour les professionnels comme pour les utilisateurs ordinaires de comprendre comment les formats de fichiers affectent la qualité de l’image, la taille et la compatibilité avec différents appareils et logiciels. De plus en plus de sites web commencent à utiliser le format WebP, qui offre une efficacité de compression supérieure tout en conservant une bonne qualité. Cependant, ce format n’est pas toujours le plus approprié pour nos besoins. Parfois, nous préférons le bon vieux format “JPEG”. Les fichiers JPG ont en effet une bien plus grande polyvalence. Mais que faire lorsque les photos du navigateur sont enregistrées dans le dossier “Téléchargements” en format WebP ? Nous avons une solution pour cela !

Pourquoi mes images sont-elles enregistrées en format WebP ?

Lors de la navigation sur Internet, il est facile de rencontrer un obstacle inattendu. L’image que nous voulons sauvegarder se révèle soudainement n’être disponible qu’en format WebP, et non dans les formats JPG ou PNG largement utilisés. Un nombre croissant de graphiques se trouvent dans cette situation. Google est un promoteur éminent du format WebP. De nombreuses ressources graphiques disponibles sur les services appartenant au géant, y compris Google Play Store, Google Images ou YouTube, sont désormais livrées par défaut en WebP. Il en va de même pour d’autres services en ligne populaires qui utilisent également ce format pour optimiser les performances et la vitesse de chargement des pages.

Qu’est-ce que le WebP ?

Le WebP est un format d’image moderne développé par Google qui offre une excellente qualité de compression des images utilisées sur Internet. Il permet de créer des graphiques de haute qualité qui sont considérablement plus petits en taille de fichier que les formats graphiques traditionnels tels que JPEG et PNG. Ce format prend en charge à la fois la compression avec et sans perte, ainsi que les animations et le canal alpha (transparence). Les images WebP prennent moins de place sur le disque et se chargent plus rapidement, ce qui est particulièrement bénéfique pour les sites web et les applications mobiles, où la vitesse et l’économie de transfert de données sont cruciales.

Format JPG vs format WebP

Bien que le format WebP offre des avantages significatifs, il existe des situations où le format JPG traditionnel peut s’avérer plus utile.

Malgré la popularité croissante du format WebP, tous les outils et logiciels ne prennent pas en charge ce format. Par exemple, certaines versions plus anciennes de logiciels de retouche d’image, comme Adobe Photoshop, peuvent ne pas prendre en charge le format WebP sans plugins supplémentaires. Le format JPG, en revanche, est largement accepté par presque toutes les applications de retouche d’image et les visionneuses de photos.

Problèmes liés au téléchargement et à l’enregistrement d’images WebP

Si vous tombez sur une image en format WebP que vous aimeriez télécharger en format JPG, vous pourriez rencontrer des difficultés. Certains navigateurs web, comme Google Chrome, téléchargent par défaut des images dans le format dans lequel elles sont hébergées sur la page, ce qui signifierait télécharger l’image en tant que WebP, même si vous essayez de la sauvegarder en tant que JPG.

“Save image as Type”, l’extension pour Chrome

“Save image as Type” est une extension pour le navigateur Google Chrome qui résout le problème de sauvegarde des images en format WebP en format JPG. Le plugin ajoute une option dans le menu contextuel pour sauvegarder l’image en PNG, JPG ou WebP, permettant une sauvegarde facile et rapide des images dans le format préféré sans avoir à utiliser d’outils de conversion supplémentaires.

Avantages de l’extension “Save image as Type”

L’extension “Save image as Type” présente de nombreux avantages. Avant tout, elle est gratuite et open source, ce qui signifie que tout le monde peut la télécharger, l’installer et l’utiliser sans encourir de coûts. De plus, elle ne contient aucune publicité. Elle ne nécessite pas non plus de connexion ou d’enregistrement, ce qui la rend pratique et facile à utiliser. De plus, elle prend en charge de nombreuses langues, ce qui la rend accessible à un large éventail d’utilisateurs à travers le monde.

Comment installer et utiliser “Save image as Type” ?

Allez sur le Chrome Web Store et tapez “Save image as Type” dans la barre de recherche. Cliquez sur l’extension, puis choisissez “Ajouter à Chrome” pour installer l’extension. Une fois installée, lorsque vous tombez sur une image que vous voulez sauvegarder, faites un clic droit dessus. Vous verrez une nouvelle option “Save image as Type” dans le menu contextuel. Choisissez le format dans lequel vous voulez sauvegarder l’image – PNG, JPG ou WebP. L’image sera téléchargée dans le format choisi.

Grâce à “Save image as Type”, l’enregistrement d’images à partir d’Internet est devenu beaucoup plus simple et pratique. Quel que soit le format dans lequel l’image est disponible sur la page, nous pouvons maintenant facilement la sauvegarder dans le format qui nous convient le mieux.