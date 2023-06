L’Endorfy Thock 75 Wireless : le clavier mécanique que vous attendiez

L’Endorfy Thock 75 Wireless est un clavier mécanique bon marché et de qualité, correspondant parfaitement à ce que recherchent les utilisateurs. Conçu pour les gamers, il combine parfaitement performance et tarif abordable. Voyons cela plus en détails.

Une offre riche sur le marché des claviers mécaniques

Ces dernières années, le marché des claviers mécaniques a connu un véritable essor. Autrefois, le choix était limité et les options abordables peu nombreuses. Aujourd’hui, des modèles tels que l’Endorfy Thock 75 Wireless proposent une multitude de caractéristiques à un prix raisonnable. Ce clavier offre, entre autres, un agencement à 75%, des fonctions sans fil avancées et même une option Hot-Swap.

Le design compte aussi…



Le design est un critère important, notamment pour les gamers. L’Endorfy Thock 75 Wireless offre un design discret, avec des touches noires et un boîtier de la même couleur. Cependant, des détails, tels que les switches apparents, ajoutent une touche d’originalité à l’ensemble.

Qu’est-ce que l’agencement à 75% ?

Les claviers les plus populaires sur le marché sont les modèles full-size, TKL (Ten Key Less, sans pavé numérique) et 60%. Le format 75%, comme l’Endorfy Thock 75 Wireless, se situe entre le clavier 60% et le TKL. Les touches de fonction et les flèches sont plus proches de la section principale, ce qui permet de gagner de l’espace sur le bureau. De plus, les claviers 75% sont très polyvalents et conviennent à la fois pour les jeux et le travail, en particulier l’écriture.

Connexion filaire ou sans fil ?

L’Endorfy Thock 75 Wireless offre plusieurs options de connexion. Vous pouvez bien sûr utiliser le câble USB Type-C fourni pour le connecter à votre ordinateur. Pour le mode sans fil, ce clavier propose le Bluetooth et un adaptateur USB 2.4 GHz dédié. Grâce à cette technologie, vous pouvez connecter jusqu’à trois appareils différents à votre clavier.

Choix des switches

L’Endorfy Thock 75 Wireless est actuellement disponible avec des switches de la marque Kailh, spécifiquement les modèles Box Black et Box Red. Ces switches sont réputés pour leur robustesse, avec une durée de vie de 70 millions de clics. Ils sont également pré-lubrifiés en usine, ce qui assure une sensation agréable lors de la frappe.

Autonomie de la batterie

Le clavier est équipé d'une batterie de 2500 mAh. Elle permet une utilisation d'environ 20 heures avec le rétroéclairage à pleine intensité en mode 2.4 GHz. Cela est largement suffisant pour une utilisation quotidienne, et l'autonomie peut être prolongée en diminuant l'intensité du rétroéclairage ou en le

