Panda Dome : L’antivirus ultime pour une protection optimale

Découvrez le meilleur service antivirus au design attrayant avec Panda Dome. Les captures d’écran vous dévoileront de jolis icônes et des arrière-plans transparents magnifiques. Aucun autre service que j’ai essayé ne rivalise en termes de visuels.

Cependant, le design ne fait pas tout, et un bon antivirus doit offrir bien plus qu’une interface utilisateur agréable. Dans cette revue de Panda Dome, je passerai en revue leur suite de sécurité, les fonctionnalités supplémentaires, les prix et le support client pour vous donner une image complète. Si vous voulez tout savoir sur ce service, vous êtes au bon endroit.

Fonctionnalités de sécurité de Panda Dome

Avantages et inconvénients de Panda

Avantages

Nombreuses fonctionnalités

Toutes les versions incluent un VPN

Version gratuite

Peut être transformé en version portable

Protection contre les ransomwares

Suite antivol pour ordinateurs portables

Support client allant au-delà de l’antivirus

Interface utilisateur magnifique

Fonctionnalités mobiles supplémentaires

Inconvénients

Présence de faux positifs

Peut devenir coûteux

Certaines fonctionnalités s’appuient uniquement sur les mécanismes par défaut du système d’exploitation

Gestionnaire de mots de passe

Si vous avez Panda Dome Complete ou Premium, vous bénéficierez d’un gestionnaire de mots de passe complet avec votre abonnement. Cependant, si vous utilisez les éditions Free, Essential ou Advanced, le bouton du gestionnaire de mots de passe vous redirigera vers la version web.

Le logiciel lui-même est en réalité une version modifiée du gestionnaire de mots de passe Password Depot. Il fonctionne de la même manière que de nombreux autres gestionnaires de mots de passe : vous créez un mot de passe principal et ajoutez vos identifiants à un coffre-fort. Comme Password Depot, le gestionnaire de mots de passe de Panda ajoute également un analyseur de mots de passe. Celui-ci vous indique combien de vos mots de passe sont suffisamment sécurisés et combien de temps il faudrait pour les pirater.

Il y a également d’autres fonctionnalités utiles comme un générateur de mots de passe. Il génère une sélection aléatoire de symboles et vous pouvez créer des mots de passe sécurisés en cliquant dessus. C’est idéal pour ceux qui craignent que quelqu’un puisse deviner les schémas génératifs.

Nettoyage PC

Les utilisateurs de Panda Dome Complete et Premium bénéficient également d’un outil de nettoyage. Il s’agit d’une combinaison de Défragmenteur, Gestionnaire de démarrage, Nettoyeur de registre et Nettoyage planifié. Chaque fonction fait essentiellement ce qu’elle indique. Le Défragmenteur ouvre l’outil intégré de Windows 10. Ainsi, ils n’incluent pas réellement leur propre fonctionnalité tierce.

Le Gestionnaire de démarrage a sa propre interface utilisateur, mais je ne pourrais pas nommer une seule chose qui le différencie des Options de démarrage dans le Gestionnaire des tâches de Windows. Il en va de même pour le Nettoyage planifié, qui lance le même outil de nettoyage avec des options de temps.

En fait, la seule fonctionnalité qui pourrait être entièrement attribuée à Panda Dome est leur outil de nettoyage de registre. Ainsi, sur le papier, cette fonctionnalité semble être une bien meilleure affaire qu’elle ne l’est réellement. Vous obtiendrez à peu près autant de valeur qu’avec Avast Cleanup Premium ou AVG TuneUp.

Navigation sécurisée

La navigation sécurisée est disponible dans tous les plans payants de Panda Dome. Comme on peut s’y attendre, il s’agit d’un filtre web qui bloque les URL malveillantes provenant de la liste noire de Panda ou spécifiées par l’utilisateur. Vous pouvez autoriser certaines adresses à contourner ce blocage en ajoutant des règles personnalisées. Vous pouvez spécifier des adresses exactes ou utiliser une règle plus large, incluant toutes les adresses ayant un début similaire. Cela augmente considérablement l’utilité de la fonctionnalité.

Si vous vous rendez dans l’onglet Navigation sécurisée, vous pouvez consulter le graphique montrant combien d’URL ont été bloquées et combien ont été autorisées. Cela sépare même les adresses en deux catégories principales : les malwares et les tentatives de phishing.

Gestionnaire de mises à jour

Maintenir vos logiciels à jour est essentiel pour vous assurer qu’ils ne comportent pas de vulnérabilités exploitables par des pirates. Cependant, le processus peut être fastidieux, et peu d’utilisateurs prendront la peine de vérifier manuellement (ce qui est parfois nécessaire).

Panda Dome vous propose une solution pratique pour faciliter la mise à jour de vos logiciels. Vous pouvez le configurer pour ne vous déranger que pour les mises à jour critiques. Il existe également un onglet d’historique des mises à jour facilement accessible, de sorte que si vous commencez à remarquer des problèmes après une mise à jour, cela vous aidera à vérifier la source du problème.

Vous pouvez également planifier des recherches de mises à jour, ce qui vous permet de gérer les ressources système utilisées par votre antivirus. Après avoir effectué une recherche, les résultats ont montré que (entre autres) WinRAR et Firefox pourraient bénéficier d’une mise à jour. Bien que la gravité du correctif de WinRAR soit indiquée comme faible, la mise à jour de Firefox était classée comme critique, ce qui explique logiquement les différences de gravité.

Protection USB

Si vous dirigez une entreprise qui dépend fortement des données fournies par différentes personnes sur des clés USB, vous pourriez vous exposer à des infections. Il n’est pas toujours possible de lancer une analyse complète du système pour vérifier qu’aucun dommage n’a été causé par la dernière clé USB insérée.

Panda Dome propose une solution simple : la protection USB automatisée. Après avoir activé cette fonctionnalité, chaque clé USB que vous insérez est automatiquement analysée avant de propager quoi que ce soit de malveillant sur votre disque dur. Cela devrait également supprimer les logiciels malveillants de la clé USB elle-même, ce qui signifie qu’elle ne devrait plus représenter un danger pour les autres appareils.

Data Shield

Avec Data Shield, vous pouvez créer une barrière contre les logiciels malveillants et les ransomwares. Vous spécifiez un dossier ou un programme particulier, qui bloque tout accès non autorisé. Ainsi, il ne peut pas être modifié ou corrompu.

Donc, si vous vous retrouvez avec un ransomware sur votre appareil, cette partition chiffrée particulière ne sera pas accessible à d’autres programmes, y compris les ransomwares. Cela signifie qu’en théorie, vous pourriez simplement débrancher votre disque dur, le brancher sur un autre ordinateur et copier les fichiers sans avoir à payer les pirates. La plupart des fournisseurs proposent une forme de protection contre les ransomwares, mais cela se concentre principalement sur l’empêchement des malwares d’atteindre votre système. Panda Dome adopte une approche complètement différente.

Antivol

Les abonnés des plans Complete et Premium bénéficient d’une suite de surveillance à distance appelée Antivol. Une fois activée, vous devez confirmer votre compte et votre mot de passe, même si vous êtes déjà connecté. Ensuite, vous devez ajouter votre appareil à la liste protégée. Une fois que vous avez tout confirmé, vous devriez pouvoir suivre votre appareil à distance. Ainsi, lorsque vous vous connectez à votre compte Panda Dome, vous verrez votre ordinateur portable sur la carte, à condition qu’il soit connecté à Internet.

Certaines itérations différentes de cette fonctionnalité sont également disponibles pour les appareils mobiles. On peut soutenir qu’elles offrent plus de valeur simplement parce que vous pouvez les forcer à rester toujours en ligne. N’oubliez pas d’associer cette fonctionnalité à une méthode de verrouillage d’écran adéquate.

VPN

La fonctionnalité VPN est réservée aux utilisateurs du plan Premium. Panda Dome n’est pas directement fournisseur de cette fonctionnalité. Ils concèdent en réalité une licence pour les services VPN de Hotspot Shield (Bitdefender emprunte également cette voie pour son VPN). Cependant, vous pourriez obtenir un meilleur service en l’achetant directement et en contournant Panda Dome.

Tout d’abord, aucune des applications de Panda Dome ne dispose d’une fonctionnalité de coupure automatique intégrée. Cela rend ce service pratiquement inutilisable pour des activités nécessitant une discrétion élevée, lorsque l’exposition de votre identité est totalement inacceptable.

Deuxièmement, l’application offre des options de personnalisation bien moins avancées. De plus, la limite de connexions simultanées est liée au nombre de licences que vous pouvez activer. Donc, si votre plan permet d’installer Panda Dome sur cinq appareils, vous ne pourrez en avoir que cinq connexions simultanées.

La principale qualité de ce service réside dans sa rapidité. Les vitesses sont fulgurantes, à la manière classique de Hotspot Shield, et pourraient rivaliser avec certains VPN tiers dédiés.

Panda Dome est-il sûr ?

Panda Dome est une suite antivirus parfaitement sûre, mais elle présente quelques inconvénients. Leurs scores de tests de laboratoire sur les malwares ne semblent pas impressionnants, notamment en les comparant à la concurrence.

AV-Comparatives a effectué des tests approfondis de Panda Dome en mars. Ils ont constaté que leur taux de détection global était de 99,98% en combinant les méthodes en ligne et hors ligne. Cependant, le nombre moyen de faux positifs était un peu plus élevé – 65 cas. La plupart des services obtenant les meilleurs scores ne trouvent que jusqu’à 10 faux positifs, ce qui place Panda en fin de classement. Leur évaluation finale est Standard, ce qui est inférieur aux classements Advanced et Advanced+ uniquement en raison des faux positifs.

Le test AV-Test le plus récent date de 2018, il y a plusieurs années. Ils ont obtenu la certification AV-Test et leurs scores en matière de malwares étaient assez bons. Cependant, des résultats plus récents donneraient aux utilisateurs plus de confiance.

Dans l’ensemble, les compétences antivirus de Panda Dome semblent très bonnes, mais plus de données ne feraient pas de mal, tout comme un nombre réduit de faux positifs. Selon l’édition que vous choisirez, le nombre de fonctionnalités disponibles variera.

L’écart entre l’édition gratuite et l’édition Premium est assez important – on pourrait presque les considérer comme des produits distincts. Je vais examiner l’ensemble complet des fonctionnalités, gardez cela à l’esprit lorsque vous envisagez un abonnement.

Plans et tarifs

Panda Dome propose en réalité cinq plans différents : Free, Essential, Advanced, Complete et Premium. Chacun a des tarifs différents et des ensembles de fonctionnalités disponibles différents. Certaines fonctionnalités, comme le VPN ou le gestionnaire de mots de passe, peuvent également être achetées séparément, ce que je ne recommanderais pas car le pack antivirus avec ces fonctionnalités vous coûtera moins cher.

Version Fonctionnalités Prix Free Analyses de malwares, protection en temps réel, VPN (150 Mo/jour), Smart Shopping, navigateur sécurisé, protection USB, kit de secours, moniteur de processus 0,00 € Essential Toutes les fonctionnalités de la version gratuite, avec navigation sécurisée, pare-feu, contrôle des applications, protection Wi-Fi, clavier virtuel, antivol (uniquement sur mobile) 23,99 €/an pour 1 appareil Advanced Toutes les fonctionnalités de la version Essential avec contrôle parental, filtre web et protection des données 28,49 €/an pour 1 appareil Complete Toutes les fonctionnalités de la version Advanced avec un gestionnaire de mots de passe complet, des outils antivol, le chiffrement des fichiers, un destructeur de fichiers et un nettoyage PC 42,99 €/an pour 1 appareil Premium Toutes les fonctionnalités de la version Complete avec un gestionnaire de mises à jour, un support technique VIP et un VPN illimité 66,99 €/an pour 1 appareil

Promotion exclusive : Profitez de 50% de réduction sur toutes les éditions de Panda Dome

Édition Prix régulier Prix en promotion Essential 34,99 € 17,49 € Advanced 46,99 € 23,49 € Complete 70,99 € 35,49 € Premium 118,99 € 59,49 €

Panda Dome Free

Si vous voulez économiser chaque centime, Panda Dome propose une version gratuite. Pour absolument aucun coût, vous pouvez profiter de nombreuses fonctionnalités.

Protection en temps réel hors ligne

Analyses approfondies des malwares

VPN avec une limite de données de 150 Mo/jour

Smart shopping (une extension qui trouve de meilleures offres lorsque vous faites des achats en ligne)

Navigateur sécurisé

Protection USB

Kit de secours (crée une copie portable de Panda Dome sur votre clé USB pour analyser d’autres appareils infectés)

Moniteur de processus

Ce plan incluait auparavant la navigation sécurisée, qui a été déplacée vers l’édition Essential. Cela signifie que Panda Dome peut être suffisant pour une vérification hors ligne, mais vos canaux en ligne ne seront pas couverts. Ce n’est qu’après avoir téléchargé un malware que Panda Dome pourra faire quelque chose, à ce moment-là, il pourrait être trop tard. Cependant, vous bénéficiez du service gratuitement.

Panda Dome Essential

Essential est l’option payante la moins chère. Il ajoute les mêmes fonctionnalités disponibles dans la version gratuite et les développe davantage :

Navigation sécurisée

Pare-feu

Contrôle des applications

Protection Wi-Fi

Clavier virtuel

Outils antivol pour les appareils mobiles

Ce plan élargit les options en ligne, en faisant une suite plus complète. Cela a un coût, cependant. Le plan Essential coûte 23,99 € par an pour un appareil, donc il sera moins cher si vous optez pour un abonnement plus long.

Panda Dome Advanced

Si vous pensez que le deuxième vin le moins cher est toujours le meilleur, vous devriez envisager Panda Dome Advanced. Il offre toutes les fonctionnalités de leur tarification inférieure et en ajoute davantage :

Contrôle parental

Filtre web

Protection des données

Les prix suivent cette logique, et pour l’option la moins chère, Panda Dome demande 28,49 € par an pour un appareil. À ce stade, vous devriez vraiment examiner attentivement l’offre et décider si ces trois fonctionnalités supplémentaires justifient un achat plus cher.

Panda Dome Complete

À en juger par le nom, on pourrait penser que leur édition Complete a toutes les fonctionnalités et est la plus chère, mais ce n’est pas le cas. Complete est seulement leur deuxième plan le plus cher. Il étend le plan Advanced avec ces fonctionnalités :

Fonctionnalités complètes du gestionnaire de mots de passe

Outils antivol pour les ordinateurs portables

Chiffrement des fichiers

Destructeur de fichiers

Nettoyage PC

Il s’agit d’une suite bien plus solide, et le prix le reflète. Complete commence à partir de 42,99 € par an pour un appareil.

Panda Dome Premium

Si les autres plans ne vous ont pas suffi, il y a Panda Dome Premium. C’est la version finale et comprend toutes les fonctionnalités. Donc, si vous devez absolument tout avoir, c’est celui-ci qu’il faut choisir. Il ajoute :

Gestionnaire de mises à jour

Support technique VIP

VPN illimité

Leur support VIP ne se limite pas au chat en direct. Il couvre même des domaines tels que les paramètres de sécurité des e-mails, les vérifications de confidentialité des comptes de médias sociaux et inclut même une assistance avec des périphériques tels que les imprimantes. En somme, vous obtenez votre propre consultant informatique personnel qui vous aidera pour presque tout ce qui pourrait mal tourner.

Le coût est de 66,99 € par an ou 5,58 € par mois pour un appareil. C’est certainement une somme conséquente, mais la valeur que vous obtenez (si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités) est énorme.

Panda vaut-il ses tarifs?

Si leur version gratuite laisse à désirer, la version payante fait de son mieux pour vous offrir de nombreuses fonctionnalités. Panda Dome est vraiment un service haut de gamme à tous égards. Mon intuition me dit que de nombreux utilisateurs ne pourront pas justifier le coût des plans Panda Dome les plus chers. Mais certains le pourront, et si vous avez besoin de toutes les fonctionnalités, cette suite antivirus peut être une excellente affaire.

Facilité d’utilisation et configuration

Le service a été conçu en tenant compte des nouveaux utilisateurs, et cela se voit. Chaque étape de la configuration se déroulera sans stress. Vous ne rencontrerez pas de pièges comme Avast qui installe d’autres applications en même temps que votre antivirus. Cela s’applique même à leur version gratuite. Donc, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, votre configuration devrait se dérouler sans problème.

Application Windows

L’application Windows de Panda Dome est probablement la meilleure version de cet antivirus. Au départ, il semble n’y avoir que cinq options sur l’écran d’accueil, mais après un moment, j’ai découvert que vous pouvez faire défiler vers le bas et révéler quatre autres rangées de fonctionnalités supplémentaires auxquelles vous pouvez accéder. Ce qui peut être déroutant, c’est que certaines sont un peu difficiles à comprendre simplement à partir des icônes sur lesquelles vous devez cliquer.

De plus, certaines fonctionnalités ne sont pas à la hauteur de la qualité des autres. Par exemple, l’outil de défragmentation ouvre simplement l’outil de défragmentation intégré de Windows. Le gestionnaire de mises à jour n’était pas aussi réactif et rapide que je l’espérais, mais à part cela, le nombre de fonctionnalités est énorme.

Application macOS

Elle est beaucoup plus légère par rapport à l’application Windows et possède un design complètement différent. Elle est plus ludique et animée. Les seules fonctionnalités présentes dans la version macOS sont les analyses de malwares et la protection en temps réel. Cela signifie que les utilisateurs de Mac n’auront pas les fonctionnalités supplémentaires comme le VPN ou le gestionnaire de mots de passe. L’absence de ces fonctionnalités pourrait rendre difficile la justification de l’achat d’une version payante pour les utilisateurs de Mac.

Application Android

L’application Android est l’endroit où Panda Dome brille vraiment. Il a une interface utilisateur impressionnante, beaucoup de fonctionnalités et il est facile à utiliser. L’option Antivol est très complète et vous permet de suivre votre appareil en temps réel. Vous pouvez également verrouiller, faire sonner ou effacer à distance votre appareil si vous le perdez. Vous avez également la possibilité de bloquer les appels et les messages indésirables, de filtrer les appels entrants et d’activer la navigation sécurisée.

Assistance client

Panda Dome propose plusieurs options pour obtenir de l’aide en cas de besoin. Vous pouvez consulter leur base de connaissances pour trouver des réponses à vos questions courantes. Ils proposent également une assistance par e-mail et un chat en direct. Pour les utilisateurs de la version Premium, il y a même une option d’assistance VIP qui offre un support technique supplémentaire.

Dans l’ensemble, l’assistance client de Panda Dome est solide et répondra à vos questions et préoccupations de manière opportune.

Panda Dome est un service antivirus complet avec de nombreuses fonctionnalités et une interface utilisateur attrayante. Leurs fonctionnalités supplémentaires telles que le VPN, le gestionnaire de mots de passe et l’outil antivol en font une suite de sécurité complète pour les utilisateurs. Cependant, certains inconvénients, comme les faux positifs et le coût potentiellement élevé, doivent également être pris en compte lors de la décision d’acheter un abonnement. Dans l’ensemble, Panda Dome offre une protection antivirus solide et conviendra à de nombreux utilisateurs, mais il est important de bien évaluer vos besoins et de comparer avec d’autres solutions avant de prendre une décision.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.