Le cloud de Conductor passe en lecture seule le 13 novembre, puis ferme le 20. L’éditeur détaille comment exporter ses projets et conversations.

Conductor rejoint Meta : récupérez vos données avant la fermeture du cloud le 20 novembre

Les utilisateurs de Conductor ont deux dates à retenir : le 13 novembre pour la fin des conversations dans le cloud, le 20 novembre pour sa fermeture. L’outil de développement avec agents annonce rejoindre Meta et commence à organiser son retrait.

Depuis le 4 novembre, les nouvelles inscriptions et le téléchargement pour les nouveaux utilisateurs sont fermés. Les abonnés actifs doivent être remboursés. L’annonce prévoit un nouveau produit au début de l’année prochaine, sans encore en détailler les fonctions.

L’équipe donne deux possibilités. Pour déplacer un espace cloud et ses conversations vers le Mac, il faut faire un clic droit sur cet espace, puis sélectionner Transfer to local. Pour récupérer une archive de l’ensemble des données, le chemin indiqué est Settings → Account → Export data.

Le 13 novembre, les anciens échanges resteront consultables et l’export fonctionnera encore, mais il ne sera plus possible d’envoyer de nouveaux messages. Le 20 novembre, l’éditeur commencera à supprimer les données du cloud : l’archive doit donc être récupérée avant cette échéance.

Le mode local ne constitue qu’un sursis

Conductor installé localement continuera provisoirement à fonctionner. L’équipe promet de nouveaux modèles et les corrections critiques jusqu’au début de 2027, période à laquelle l’application commencera elle aussi son arrêt progressif.

Transférer un projet sur le Mac permet donc de continuer à travailler à court terme ; cela ne garantit pas le maintien du logiciel. L’export complet offre, lui, une copie des données indépendante du calendrier du service.

Source : annonce et calendrier officiels de Conductor.

Image : Conductor.