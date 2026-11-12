Concert Zelda à Paris : trois séances sont annoncées, mais les billets ne seront pas en vente demain

Le concert officiel des 40 ans de The Legend of Zelda passera bien par la Philharmonie de Paris. Trois représentations sont prévues en novembre 2027. Si vous avez vu passer l’annonce d’une ouverture de billetterie le vendredi 13 novembre à 13 h, inutile de préparer votre compte pour Paris à cette heure-là. Nintendo précise que les billets parisiens seront mis en vente plus tard.

Les trois séances annoncées à la Philharmonie

Le calendrier officiel de la tournée indique que l’Orchestre Colonne jouera le samedi 13 novembre 2027 à 20 h, puis le dimanche 14 novembre 2027 à 15 h et à 19 h. Les trois créneaux portent la mention « À venir ». L’organisateur ne donne encore ni date de mise en vente ni tarif pour Paris.

Pour les familles et les lecteurs qui viennent de loin, la séance du dimanche à 15 h change la donne : elle permet d’envisager un aller-retour dans la journée. Les deux séances du soir offrent une autre option. Ces horaires sont ceux du spectacle, prévu en 2027.

Ce que Nintendo ouvre vendredi 13 novembre

Nintendo Europe a annoncé une nouvelle vague de billetterie pour le 13 novembre 2026 à 13 h, heure de Paris. Selon la salle, les préventes et l’ouverture au grand public peuvent suivre des horaires différents. Paris et Francfort figurent parmi les exceptions mentionnées par Nintendo. Si vous envisagez une autre ville, vérifiez la fiche de la salle avant de vous connecter.

Voici la publication de Nintendo Europe qui précise le calendrier de cette vague.

Où vérifier quand les billets parisiens seront disponibles

Revenez sur les trois entrées « Paris » du calendrier de la tournée. Pour les autres villes déjà en vente, ce calendrier renvoie vers la billetterie indiquée par l’organisateur. Attendez que le lien apparaisse pour votre séance avant de réserver.

Visuel de la tournée officielle : The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert.