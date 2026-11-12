Compte Nintendo : changez votre mode de connexion avant le 26 janvier

Si vous ouvrez votre compte Nintendo en choisissant Google ou Apple, préparez une autre méthode de connexion. Nintendo prévoit de retirer ces deux options à compter du 26 janvier 2027. Une adresse e-mail et un mot de passe Nintendo, ou une clé d’accès déjà enregistrée, vous permettront de vous connecter lorsque le changement prendra effet.

Qui doit vérifier son accès avant le 26 janvier ?

Dans son avis d’assistance en français, Nintendo précise que le changement touche à la fois la création d’un compte et la connexion via Google ou Apple. La date pourrait être repoussée selon l’avancement de la mise à jour. Si votre Switch ou Switch 2 est déjà connectée, Nintendo indique que vous n’aurez peut-être pas besoin de vous reconnecter. La vérification est surtout utile avant un changement de console, de téléphone ou toute situation où une page de connexion peut réapparaître.

1. Vérifiez l’adresse associée au compte Nintendo

Depuis un navigateur, ouvrez la page du compte Nintendo. Utilisez encore votre méthode habituelle si nécessaire, puis vérifiez quelle adresse est enregistrée et si vous pouvez ouvrir cette boîte mail. Faites ce contrôle avant de vous déconnecter de votre console. Le but est de pouvoir récupérer l’accès au compte que vous utilisez déjà.

2. Testez un mot de passe ou une clé d’accès

Si vous n’avez jamais créé de mot de passe Nintendo ou l’avez oublié, sélectionnez « Mot de passe oublié ? » sur la page de connexion. Suivez le lien envoyé à l’adresse enregistrée. Vous pourrez ensuite utiliser cette adresse, ou votre identifiant de connexion, avec le mot de passe Nintendo.

Autre possibilité, enregistrez une clé d’accès depuis les paramètres du compte. Selon l’appareil utilisé, elle permet de se connecter avec le moyen de déverrouillage de l’appareil, par exemple une empreinte ou la reconnaissance faciale. Testez votre nouvelle méthode dans une fenêtre de navigation privée pendant que votre session habituelle reste ouverte.

3. Réglez les problèmes de messagerie avant l’échéance

Si l’e-mail de réinitialisation tarde, vérifiez les indésirables et ajoutez no-reply@accounts.nintendo.com à vos contacts de confiance. Si vous n’avez plus du tout accès à l’adresse enregistrée, passez par l’assistance Nintendo pour la mettre à jour. Le changement porte sur le moyen d’entrer dans votre compte existant. Garder ce compte vous évite de repartir avec un nouveau profil.