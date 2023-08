Comment les seniors peuvent-ils bénéficier de l’Apple Watch ?

L’Apple Watch se démarque par son design élégant et ses fonctionnalités impressionnantes, la rendant populaire parmi les utilisateurs de tous âges, y compris les seniors. Mais comment ces derniers peuvent-ils vraiment tirer profit de cette montre technologique ?

Surveillance de nombreux indicateurs de santé

La montre peut suivre de nombreux paramètres tels que la santé cardiaque, la saturation en oxygène du sang, la température, et la qualité du sommeil. En outre, elle envoie des alertes en cas d’anomalies, incitant l’utilisateur à solliciter une aide médicale précoce. Cependant, tous les modèles n’offrent pas les mêmes fonctionnalités. Par exemple, seul le modèle Watch Series 8 et les versions ultérieures possèdent la capacité de mesurer la saturation en oxygène du sang.

Partage des données de santé avec la famille

Avec l’option de partage de santé (Health Sharing), vous pouvez partager vos données de santé avec jusqu’à cinq membres de votre famille. Si vous résidez aux États-Unis, l’application Health sur iPhone permet même de partager ces données avec votre médecin. En outre, ceux avec qui vous partagez ces informations peuvent également recevoir des alertes en cas d’incidents médicaux significatifs. Une fonctionnalité potentiellement salvatrice pour les seniors.

Fonction d’urgence et détection des chutes

La fonction appel d’urgence, intégrée à la fois à l’iPhone et à l’Apple Watch, envoie une alerte aux services d’urgence sans qu’il soit nécessaire d’appeler. De plus, la détection des chutes est disponible à partir de la série Watch Series 4 et pour les modèles plus récents. Cette fonctionnalité s’active automatiquement si vous avez 55 ans ou plus, selon la date de naissance renseignée lors de la configuration. Si la montre détecte une chute et qu’aucun mouvement n’est observé pendant environ une minute, une alarme retentit et les services d’urgence sont appelés.

Localisation des seniors

Les familles peuvent suivre facilement la localisation de l’Apple Watch portée par un senior grâce au service Find My d’Apple. C’est particulièrement utile pour ceux souffrant de maladies comme la démence ou Alzheimer, ou susceptibles de se perdre à cause d’autres affections.

Suivi des médicaments

Avec iOS 16, Apple a introduit une fonction de suivi des médicaments dans l’application Health. Après avoir saisi les détails du médicament, y compris les dosages et les heures de prise, l’Apple Watch vous enverra un rappel lorsque le moment de prendre le médicament approche. Cette fonction est idéale pour les seniors qui ont plusieurs médicaments à prendre.