Motorola Edge 40 Neo démasqué : Fuite révèle tout sur ce futur best-seller !

Dernièrement, le monde technologique a été secoué par une nouvelle majeure : les spécificités détaillées du tout nouveau Motorola Edge 40 Neo ont été révélées. Une révélation qui a suscité l’intérêt des passionnés de smartphones. Découvrons ensemble ce que ce petit bijou a à offrir.

Une lignée qui continue à impressionner

Motorola ne cesse d’étonner avec sa gamme Edge 40. Récemment, la firme a introduit deux versions notables de cette série, notamment le Motorola Edge 40 Pro. Mais cette saga ne s’arrête pas là. Elle est sur le point de s’enrichir d’un nouveau membre : le Edge 40 Neo.

Motorola Edge 40 Neo specifications. 📱 6.55″ FHD+ pOLED display

144Hz refresh rate

🔳 MediaTek Dimensity 1050

🍭 Android 13

📸 50MP+13MP rear

📷 32MP front camera

🔋 5000mAh battery

🌧️ IP68

12GB+256GB Price €399 (approx ₹36,350)#Moto #Motorola pic.twitter.com/d2OW8mVC0A — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) August 10, 2023

Design et affichage : L’excellence au rendez-vous

L’un des éléments phares du Motorola Edge 40 Neo est sans doute son écran. Selon les fuites, ce dernier serait équipé d’une superbe écran pOLED mesurant 6.55 pouces. Pour ajouter une touche de fluidité, la marque a opté pour un taux de rafraîchissement impressionnant de 144Hz. De plus, la certification IP68 garantit une résistance à l’eau et à la poussière, rendant le téléphone encore plus robuste.

Performance : Entre puissance et durabilité

Au cœur de ce smartphone, on découvre la puissance de la puce Dimensity 1050. Une performance exceptionnelle est également attendue avec ses 12 Go de RAM et un espace de stockage colossal de 256 Go. Pour s’assurer que l’appareil ne manque jamais de jus, une batterie de 5000 mAh est intégrée. Et bien entendu, le tout fonctionne sous le système d’exploitation Android 13.

Photogénie au sommet

Le domaine de la photographie n’est pas en reste. Le Edge 40 Neo se vanterait d’un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un autre capteur de 13 mégapixels. Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 32 mégapixels promet des clichés de haute qualité.

Prix et disponibilité

Pour ceux qui sont impatients de mettre la main sur cette merveille technologique, il est prévu qu’elle débarque sur le marché européen au tarif compétitif de 399 euros.

Décidément, Motorola semble déterminée à offrir le meilleur à ses utilisateurs. Reste à voir si le Motorola Edge 40 Neo tiendra toutes ses promesses lors de son lancement officiel.