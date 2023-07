Comment Facebook a involontairement propulsé une application inconnue en haut du classement ? Un quiproquo inattendu

En un twist d’événements inattendus, Facebook (maintenant Meta) a propulsé une application totalement inconnue au sommet de la popularité. Le géant des médias sociaux a malencontreusement dopé le succès d’une application, Threads, qui n’appartient même pas à Meta. Quel a été le résultat ? Deux millions de téléchargements pour une application dont personne n’avait entendu parler auparavant.

Les défis de l’introduction de Threads dans l’Union Européenne

La négociation avec l’Union européenne pour l’introduction de Threads dans les boutiques d’applications n’est que la pointe de l’iceberg des problèmes de Meta. Ni la marque Threads, ni le domaine Threads.com n’appartiennent à Meta. Après avoir lu plusieurs titres concernant la sortie de Threads et l’enterrement de Twitter, il est naturel que de nombreuses personnes aient ouvert leur boutique d’applications – App Store ou Google Play, selon leur smartphone – à la recherche du nouveau réseau social de Meta. Contrairement à Facebook, Instagram ou WhatsApp, Threads n’est pas aussi facilement identifiable.

Meta a ignoré le branding de Threads

Avant le lancement de Threads, Meta n’a pas cherché à renforcer le branding de l’application. En outre, le réseau social lui-même est récent et n’a pas une marque aussi forte que Facebook en juillet 2008 et septembre 2009, lorsque l’application du service est arrivée sur les smartphones. Conséquence ? Non seulement le géant Mark Zuckerberg a profité du succès de Threads, mais aussi d’autres entreprises.

Le succès de Threads au-delà des frontières européennes

Threads atteint des sommets de popularité en dehors des pays européens. Les premières 24 heures lui ont apporté 30 millions d’utilisateurs, et cinq jours plus tard, ce nombre a grimpé à 100 millions. De plus, lors de la nuit de vendredi à samedi, on parlait déjà de 150 millions. Il n’est donc pas surprenant que toutes les quelques secondes, quelqu’un tape “Threads” dans le moteur de recherche des boutiques d’applications. Cependant, le premier résultat de la recherche n’est pas toujours l’application de Meta, et certainement pas en Pologne.

L’ascension d’une autre application, une alternative à Slack

Par conséquent, une autre application, alternative à Slack – un communicateur nommé Threads – bénéficie de la popularité. Comme le rapporte TechCrunch, quelques jours seulement après le lancement de Threads sur Instagram, le site Web de l’application lancée en 2019 a été assiégé. Non seulement le site Web de l’application, car au cours de la semaine dernière, les Threads non-Instagram ont totalisé près de deux millions de téléchargements.

L’afflux des utilisateurs européens vers l’alternative de Slack

Le trafic sur l’App Store et Google Play est si élevé que l’application a grimpé dans le classement mondial des “100 applications les plus téléchargées” et sur le podium des plus téléchargées dans la catégorie business. L’afflux vers l’alternative à Slack est principalement assuré par les utilisateurs des pays européens, et en Allemagne, en Espagne ou en Italie, elle a figuré dans le top 10 des applications les plus téléchargées la semaine dernière.

La coïncidence ironique de l’un des co-fondateurs de Threads

La situation est d’autant plus drôle que l’un des co-fondateurs du communicateur Threads est Rousseau Kazi, ancien chef de produit chez Facebook (maintenant Meta). Kazi a également confirmé qu’il possède les droits de la marque Threads et du domaine Threads.com.

“Threads est un mot puissant et un terme natif de l’internet. L’utilisation de threads – sur différentes plateformes – est le meilleur moyen de rester en contact avec son travail ou son entreprise. Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que Meta ait choisi un nom puissant pour représenter son approche de la construction d’un hub virtuel. […] Mark Zuckerberg, Adam Mosseri (chef d’Instagram) et l’équipe sont parmi les meilleurs mentors et esprits avec lesquels j’ai eu l’occasion de travailler et d’apprendre.” – a déclaré Kazi dans une déclaration pour TechCrunch.

Les créateurs du communicateur en ont pris note

Les créateurs du communicateur ont bien entendu remarqué cela, car sur leur site Web, ils ont placé une note “Nous ne sommes pas associés à Threads”. Une déclaration similaire a été placée sur le profil de l’application sur Twitter.

Une autre blague dans le scénario : la propriété du site

Il y a eu également beaucoup de memes commentant la situation dans laquelle se trouvaient les deux applications, y compris le classique Spiderman. Une autre douleur de Meta, après le nom, est la propriété du site. Threads, une alternative à Slack, possède le domaine Threads.com, alors que Threads de Meta est hébergé sur Threads.net.

Threads a plus d’un “concurrent”

Il convient également de mentionner que Threads a plus d’un “concurrent”. Sur Google Play, vous trouverez l’application Threads – l’application officielle d’un magazine de couture du même nom. En plus de cela, vous trouverez également Threads Styling, une plateforme d’achat basée sur le chat avec des consultants, ainsi que le magasin American Threads.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.