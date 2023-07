Découvrez pourquoi cette pièce allemande de 1 euro avec l’aigle pourrait valoir beaucoup plus !

Accrochez-vous, vous allez découvrir un détail surprenant ! Cette pièce allemande d’1 euro, arborant l’emblématique aigle, est l’un des symboles phares du peuple allemand. Adopté lors de l’unification et de l’établissement de l’empire au début du XIXe siècle, cet aigle est aujourd’hui considéré comme un symbole de fierté et de force.

L’aigle, un symbole majeur sur les pièces allemandes

Depuis 2002 jusqu’à nos jours, l’aigle a été choisi pour figurer sur les pièces allemandes de 1 et 2 euros. Ce détail peut paraître insignifiant au premier abord, mais vous serez surpris de découvrir ce qui se cache derrière.

L’importance des lettres sur les pièces

Vous avez probablement remarqué que ces pièces de monnaie portent des lettres à côté de l’aigle. Les pièces d’1 et 2 euros peuvent comporter les petites lettres A, D, F, G et J. Ce détail est loin d’être anodin : ces lettres indiquent la ville responsable de la frappe de ces pièces. L’aigle a une forte connotation symbolique pour les habitants, et son gravage a été réalisé par deux experts, Heinz Hoyer et Sneschana Russewa-Hoyer.

La valeur insoupçonnée de la pièce d’1 euro à l’aigle

Mais combien vaut réellement cette pièce d’1 euro avec l’aigle ? On pourrait penser qu’elle ne vaut pas grand-chose, car ces éditions sont rares. Cependant, certains exemplaires de certaines années peuvent valoir beaucoup plus, à condition qu’ils soient en bon état. Par exemple, les pièces de 2004 et 2008 provenant des hôtels de la Monnaie de Stuttgart (F) et de Karlsruhe (G) sont parmi les plus rares et pourraient valoir plus de 40 euros.

Alors, n’attendez plus et jetez un coup d’œil à vos pièces ! Peut-être êtes-vous en possession d’une petite fortune sans même le savoir ?

