Anthropic montre des appareils fabriqués à partir des plans de son IA. La démonstration dépasse le simple dessin, sans faire disparaître le travail des ingénieurs ni les contrôles avant une vente.

Claude a conçu trois appareils électroniques : les prototypes fonctionnent, mais il n’a pas tout fait seul

Une IA qui dessine un objet convaincant n’a pas encore fabriqué un appareil qui fonctionne. Anthropic vient de montrer une étape plus tangible : trois prototypes électroniques construits à partir des plans de Claude Fable 5.2. Ils comprennent un appareil de conférence audio, un boîtier d’assistant vocal et un petit animal virtuel portable.

Dans sa publication du 9 novembre, l’entreprise indique que Diode Computers a assemblé les circuits sans avoir à les corriger. Les appareils fonctionnent encore après plusieurs semaines. Cette démonstration est réalisée avec un partenaire commercial d’Anthropic ; elle n’est pas un essai indépendant.

Le dessin doit pouvoir devenir un circuit

La difficulté ne s’arrête pas au choix d’une coque. Un composant électronique doit être alimenté correctement, relié aux autres et placé à un endroit compatible avec les contraintes du circuit. Une prise qui ne tombe pas face à l’ouverture du boîtier peut suffire à rendre l’assemblage inutilisable.

Diode et Anthropic travaillent ensemble sur ces questions depuis 2025. Leur précédente présentation expliquait comment transformer la documentation d’une puce en schéma de référence. Les erreurs observées concernaient notamment l’interprétation des notices, les schémas techniques et l’utilisation des outils de conception.

La nouvelle démonstration réunit plusieurs étapes : électronique, implantation du circuit, coque et logiciel embarqué. Leur cohérence importe davantage que la beauté d’une image de présentation. Un objet peut sembler terminé tout en restant impossible à assembler ou à alimenter correctement.

Les ingénieurs ont bien fabriqué et testé les objets

Claude n’était relié ni aux machines de fabrication ni aux instruments de mesure. Les ingénieurs de Diode ont construit et testé les prototypes. L’expression « conçu par une IA » décrit donc l’origine des plans et du logiciel, pas une usine autonome exécutant seule une commande.

Pour apprécier ce résultat, il faut séparer trois questions : les fichiers décrivent-ils un appareil réalisable ? L’exemplaire fabriqué fonctionne-t-il ? Le produit peut-il être commercialisé et utilisé durablement ? La démonstration répond aux deux premières dans ce cadre précis. Elle ne règle pas automatiquement la troisième.

Ce qui manque avant une arrivée dans votre salon

Les prototypes n’ont pas encore passé les validations électriques, les essais thermiques, le réglage des antennes ou les certifications commerciales. Anthropic ne les présente pas comme des appareils prêts pour la production de masse.

Un appareil qui s’allume ne prouve pas à lui seul qu’il conserve une température acceptable dans tous les usages, que sa liaison sans fil tient ses performances ou que sa fabrication reste fiable d’un exemplaire à l’autre. C’est ce passage du prototype à un produit reproductible que le lecteur doit garder en tête. Le progrès montré ici porte sur la préparation d’un objet fonctionnel ; la validation de ce que l’on pourrait acheter reste à faire.

Photos des prototypes : Anthropic / Diode Computers. Montage : Menow.

Vidéo : Anthropic