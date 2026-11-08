Claude tournait en rond dans Pokémon : corriger sa mémoire lui a permis de repartir

Garder davantage de souvenirs ne rend pas automatiquement une IA plus efficace. Dans Pokémon Rouge, une mauvaise indication conservée en mémoire peut même la renvoyer au mauvais endroit plusieurs fois. Anthropic montre comment une relecture de ses propres traces a aidé Claude à corriger cette erreur, plutôt qu’à la répéter avec assurance.

Le problème : une note fausse devient un point de départ

Dans sa publication technique du 6 novembre, Anthropic décrit un agent égaré près du mont Sélénite. Claude avait enregistré une mauvaise position du Centre Pokémon. En repartant de cette note, il interprétait mal son trajet et retombait sur une route déjà parcourue.

L’équipe a fait vérifier les notes contre l’historique de la session. L’erreur corrigée, l’agent a repris la bonne direction et atteint Azuria. Sans correction, l’exécution décrite n’atteignait pas cette ville.

« Rêver », ici, signifie vérifier et réorganiser des fichiers

Le terme anglais dreaming désigne ce travail effectué à partir des traces accumulées. Il ne signifie pas que le modèle dort ou possède une expérience comparable à celle d’un humain. La mémoire concernée est un contexte sauvegardé que l’agent peut relire ; ce n’est pas un nouvel entraînement de ses paramètres.

L’intérêt du cas Pokémon est facile à saisir : une consigne fausse reste fausse même lorsqu’elle est écrite dans un fichier appelé « mémoire ». Si elle est automatiquement réutilisée, elle peut transformer une erreur ponctuelle en comportement répétitif.

La quantité de notes peut aussi devenir un piège

Anthropic compare également deux parties, une par modèle, autour de 10 000 étapes : Sonnet 3.7 avait créé 413 fichiers et obtenu un badge ; Fable 5 conservait dix fichiers et en avait obtenu quatre. Il s’agit d’exécutions décrites par le fabricant, pas d’une comparaison statistique de toutes les parties possibles.

La leçon utile pour comprendre les assistants est ailleurs : un historique volumineux, un résumé et une mémoire vérifiée remplissent des fonctions différentes. L’historique garde la trace. Le résumé raccourcit. La mémoire doit sélectionner ce qui mérite d’être réutilisé, tout en permettant de revenir à sa preuve.

Pour un projet suivi avec un assistant, cela suggère une discipline simple : distinguer les décisions confirmées des hypothèses, dater ce qui change et conserver le document qui justifie une règle. Ces précautions ne garantissent pas l’absence d’erreur, mais elles rendent une correction possible. Accumuler des notes sans pouvoir retrouver leur origine produit l’effet inverse.