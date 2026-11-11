Vous sélectionnez Claude Fable 5.2, mais une réponse peut être produite par un autre modèle. Anthropic indique que certaines demandes bloquées par ses filtres sont transmises à un modèle de remplacement. Sur les tâches de cybersécurité concernées, ce modèle est Claude Opus 4.8. Une évaluation indépendante a observé ce changement lors d’une demande portant sur un plan de durcissement d’application.

Ce que mesure la baisse de 55 %

Dans ses premiers essais sur Claude, Claude Code et Cowork, Anthropic indique avoir observé environ 55 % de blocages en moins par rapport à Fable 5.1. Ce chiffre décrit les essais de l’entreprise. Il ne donne pas une probabilité de refus pour votre propre demande ni un taux de réussite sur toutes les tâches autorisées.

Pourquoi le modèle qui répond peut changer

Le passage à Opus 4.8 concerne certaines requêtes classées dans le domaine de la cybersécurité. Il intervient sur la demande concernée. Le fait d’avoir choisi Fable 5.2 dans le sélecteur ne suffit donc pas à identifier le modèle qui a produit chaque réponse. Pour évaluer deux modèles, vérifiez le nom indiqué dans l’interface lorsqu’un changement est signalé.

Ce que cela change pour un travail légitime

Si vous testez Claude pour examiner une politique de sécurité ou rédiger une procédure interne, relisez la réponse et vérifiez qu’elle couvre bien le contexte demandé. Le résultat reste un document à valider, quelle que soit la version utilisée. Anthropic recommande Opus 5.5 comme point de départ pour la plupart des tâches courantes. Fable vise les travaux plus complexes et peut être utile lorsque ceux-ci exigent une planification plus longue.

Le changement de modèle et les limites du forfait sont deux questions distinctes. Notre guide sur l’accès à Fable 5.2 détaille l’offre temporaire pour les abonnés concernés et le plafond d’utilisation.