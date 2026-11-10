Claude peut désormais modifier vos documents et vos photos dans vos applications

Claude ne se contente plus de proposer un texte à copier dans une autre application. Anthropic annonce, ce 10 novembre, une nouvelle façon de travailler : ouvrir un outil à côté de la conversation et demander à l’assistant d’y effectuer des modifications. Documents, photos et fichiers restent visibles pendant le travail. D’autres nouveautés, dont les tableurs et les tableaux blancs, complètent cette évolution.

Il faut distinguer deux accès : les applications interactives se déploient sur toutes les formules, tandis que les nouveaux espaces de travail sont réservés aux offres payantes. L’apparition des fonctions dépend aussi du déploiement sur votre compte ou de leur activation par votre organisation.

Une modification visible dans l’application, plutôt qu’une réponse à recopier

Dans sa présentation des connecteurs interactifs, Anthropic montre notamment l’édition d’une page Confluence, d’un fichier Box et de photos avec Adobe. L’utilisateur peut garder la conversation ouverte, agrandir l’outil ou reprendre directement la main dans son interface.

Pour un document à plusieurs versions, l’intérêt est de vérifier la proposition là où elle sera utilisée, au lieu de comparer une réponse de l’IA avec un fichier resté ailleurs. Cela ne dispense pas de relire : une modification bien intégrée peut toujours contenir une erreur de fond.

La démonstration officielle ci-dessous montre ce travail dans les applications, avec le document ou l’image à côté de l’échange.

Des tableurs et tableaux blancs pour poursuivre le travail en équipe

Les nouveaux Claude Sheets et Claude Whiteboards arrivent en bêta. Le premier permet de construire un tableur avec plusieurs onglets, des formules et des listes déroulantes. Le second rassemble des idées sur un tableau partagé. On peut ensuite demander de regrouper des notes ou de transformer une réflexion collective en plan d’action.

Ces espaces servent surtout à continuer un projet sans repartir d’une conversation vide. Pour préparer un budget, par exemple, il devient possible de passer des postes à prévoir à un tableau que l’équipe corrige ensemble. Les calculs doivent néanmoins être contrôlés, particulièrement quand une formule est recopiée sur de nombreuses lignes.

Anthropic précise que les fonctions du tableur restent simples. Pour un traitement avancé, l’export Excel ou CSV conserve donc son utilité. Claude Data, auparavant nommé Dashboards, devient parallèlement disponible de manière générale ; les requêtes certifiées et le partage actualisé restent en bêta.

Ce qu’il faut vérifier sur votre compte français

Les conditions officielles distinguent les plateformes : tableaux blancs, tableurs et Data fonctionnent sur le Web, ordinateur et mobile ; les applications interactives sont annoncées sur le Web et l’application de bureau. Aucun tarif français supplémentaire n’est indiqué dans ces annonces.

Dans une entreprise, l’absence d’un bouton peut venir des réglages de l’administrateur. Les nouveaux espaces sont activés par défaut sur Team ; sur Enterprise, les tableaux blancs et tableurs sont désactivés par défaut. Data doit s’activer par défaut le 19 novembre.

Enfin, Claude Meetings n’est pas encore lancé. Sa présence dans la présentation ne signifie pas que l’assistant peut déjà rejoindre vos réunions. Avant de confier un dossier partagé à un connecteur, vérifiez aussi le compte relié et les actions autorisées : une proposition dans une conversation et une modification enregistrée dans l’outil n’ont pas les mêmes conséquences.