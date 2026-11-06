Claude aide Anthropic à développer ses prochains modèles : d’où vient le « deux fois plus vite » ?

Une évaluation indépendante estime que les scores des modèles Anthropic progressent 1,9 fois plus vite sur un ensemble de tests. Le rôle exact de l’IA reste plus difficile à isoler.

Les modèles d’Anthropic progressent-ils plus vite depuis que les chercheurs travaillent avec eux ? Dans une évaluation indépendante publiée le 5 novembre, METR estime que leurs scores sur un ensemble de tests augmentent à 1,9 fois leur rythme historique depuis octobre 2025. Le chiffre concerne l’évolution des capacités mesurées sur ces tâches. Il ne donne pas le temps gagné par chaque équipe ni la date à laquelle sortira le prochain Claude.

Le chiffre compare deux vitesses de progression

METR utilise l’AECI, un indice de capacités construit par Anthropic à partir de plusieurs tests. Le point de comparaison est le rythme observé avant octobre 2025. Si l’indice progressait auparavant de 15 points par an et progressait ensuite de 30, le rythme aurait doublé. Cet exemple explique la méthode, sans reprendre les scores réellement observés.

L’estimation centrale s’accompagne d’un intervalle de confiance de 1,5 à 2,8. Selon les choix de méthode examinés dans le rapport, l’estimation varie davantage encore. Certains résultats s’appuient sur des modèles internes jamais publiés et une partie des preuves consultées reste masquée.

Pourquoi il est plus difficile de chiffrer le rôle de l’IA

METR écarte une accélération de la croissance de la puissance de calcul d’entraînement comme explication principale de la tendance observée. Attribuer le reste est plus délicat. L’organisation a examiné les pratiques d’Anthropic et interrogé des salariés, dont les témoignages sont compatibles avec une contribution importante de l’assistance IA. Les méthodes, les données et l’organisation de la recherche peuvent aussi évoluer au même moment.

Pour juger une annonce qui reprend le chiffre, demandez ce qui a doublé. Ici, il s’agit d’une vitesse de progression sur un indice de tests, complétée par des observations internes. L’impact sur les tâches moins bien définies et sur les dates de lancement reste plus incertain.