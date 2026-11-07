Cinq minutes pour voler des données : Microsoft décrit une attaque menée avec un agent IA

Cinq minutes ont suffi dans un cas observé par Microsoft pour passer de la recherche d’un secret exposé sur GitHub au vol de données dans Azure Key Vault. L’enquête publiée le 5 novembre décrit l’emploi d’ARTEX, un outil offensif assisté par des agents IA. Le point de départ est très concret : des identifiants laissés accessibles dans du code public.

L’agent exploite une clé déjà exposée

Selon Microsoft Threat Intelligence, l’outil recherche des secrets, vérifie leur utilisation et adapte ses requêtes lorsque certaines échouent. Des clés d’application peuvent ainsi ouvrir l’accès aux ressources cloud auxquelles elles donnent droit.

Le délai de cinq minutes correspond à une chaîne d’attaque documentée. Il ne signifie pas qu’un agent peut entrer dans n’importe quel ordinateur en cinq minutes. Ici, l’accès initial repose sur un identifiant exposé et encore valide : l’automatisation accélère son exploitation.

Supprimer la ligne de code ne désactive pas la clé

Une clé retirée d’un fichier peut rester utilisable tant qu’elle n’a pas été révoquée ou remplacée. C’est la différence entre cacher une copie et neutraliser un accès. Pour un développeur, le premier réflexe doit donc porter sur la clé elle-même.

Où regarder si vous hébergez du code sur GitHub

La documentation de GitHub sur la détection des secrets apporte une réponse pratique. L’analyse ne se limite pas au dernier état d’un fichier : elle parcourt l’historique Git sur toutes les branches. GitHub examine aussi différents espaces de discussion, dont les demandes de modification et les tickets.

Lorsqu’une alerte apparaît dans l’onglet Security and quality du dépôt, elle fournit des détails sur l’identifiant exposé. GitHub recommande de le renouveler immédiatement. Effacer ensuite l’historique ne remplace pas cette opération.

Sur les dépôts publics, la détection fonctionne automatiquement et gratuitement. Pour les dépôts privés ou internes d’une organisation, sa disponibilité dépend de l’offre et de l’activation de GitHub Secret Protection. Vérifiez donc la protection réelle de votre dépôt plutôt que de supposer qu’il est couvert.

L’enseignement utile de cette attaque est là : réduire le temps pendant lequel un secret compromis reste valide. Une notification repérée après plusieurs heures laisse déjà une marge considérable à un outil qui enchaîne ses vérifications en quelques minutes.