Un comparatif réunit les iPhone 17e, Air, Duo, 17 Pro Max et 18 Pro Max. Les images de jour rapprochent les modèles ; la nuit révèle davantage leurs différences.

Cinq iPhone à 48 mégapixels comparés en photo : les écarts se voient surtout la nuit

Sur une fiche technique, 48 mégapixels peuvent donner l’impression que les iPhone se ressemblent en photo. La série publiée par GSMOnline le 2 novembre montre pourquoi ce nombre ne suffit pas : les écarts entre cinq modèles sont assez discrets dans certaines scènes de jour, puis deviennent plus visibles en basse lumière.

Le média polonais confronte les iPhone 17e, Air, Duo, 17 Pro Max et 18 Pro Max. Le test et les prises de vue sont ceux de ce média : les originaux sont consultables dans le comparatif.

De jour, le 17e reste dans la discussion

Sur les scènes bien éclairées, le modèle d’entrée de gamme ne décroche pas immédiatement face aux Pro Max. La restitution générale reste proche à l’échelle de l’image. Dans les portraits, les différences de couleur et de douceur existent, mais le cadrage et la distance au visage varient aussi.

Ce dernier détail interdit un raccourci : agrandir deux visages à 100 % ne revient pas à comparer le même nombre de pixels sur le sujet lorsque celui-ci n’occupe pas la même place dans le cadre.

La définition du fichier ne dit pas, à elle seule, combien de détails décrivent réellement un visage.

La nuit rend les différences plus faciles à repérer

Dans la cour photographiée de nuit, le 17e restitue plus doucement le feuillage et diffuse davantage la lumière autour du numéro éclairé. Les clichés des Pro Max conservent mieux certains détails fins du bâtiment. Cette série ne montre toutefois pas un bond systématique du 18 Pro Max face au 17 Pro Max.

Pour lire ces images, mieux vaut regarder une même zone : les feuilles, les balcons ou le contour d’une enseigne lumineuse. Comparer seulement la luminosité globale peut masquer une perte de texture ; une photo plus claire n’est pas automatiquement plus détaillée.

Ce comparatif ne tranche pas toute la question photo

Les vues au grand-angle ne remplacent pas un essai au téléobjectif. L’intérêt d’un module supplémentaire est justement de changer le cadrage sans devoir conserver une toute petite portion de l’image. Nous avions détaillé cette distinction dans notre article sur les choix photo de l’iPhone Duo.

Cette galerie ne couvre pas non plus suffisamment les sujets en mouvement ou toutes les situations difficiles pour établir un classement général. Elle fournit un constat plus utile : avant de payer davantage, regarder les scènes que l’on photographie compte plus que comparer uniquement les mégapixels.

Le nombre de mégapixels est un point de départ. La lumière, le cadrage et le traitement de l’image déterminent ce qu’il reste vraiment dans la photo.

Image : illustration.